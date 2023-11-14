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共創勞資和諧性別平權！產業園區管理局與區廠商深耕性別友善職場

▲經濟部產業園區管理局攜手廠商深耕性別友善職場。(圖／記者黃守作攝)
▲經濟部產業園區管理局攜手廠商深耕性別友善職場。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

經濟部產業園區管理局攜手園區廠商深耕性別友善職場，鼓勵從業員工勇敢打破性別框架、活出真實的自我，以協助企業深耕友善職場文化，期共創勞資和諧性別平權，共同將園區打造成「活力、幸福、多元、平權、永續」的產業園地。

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▲產業園區管理局局長楊伯耕說明推動性別友善職場的情形。(圖／記者黃守作攝)
▲產業園區管理局局長楊伯耕說明推動性別友善職場的情形。(圖／記者黃守作攝)
產業園區管理局局長楊伯耕表示，台版MeToo浪潮推動「性平三法」修法，創造友善職場環境成為當前重要課題，產業園區管理局乃積極建構友善職場，他說，科技產業園區勞動關係性別平權推動計畫已邁入第2年，此期間辦理豐富多元的研習課程及攝影繪畫競賽，邀請專家、律師入廠輔導，期盼能與園區企業共創勞資和諧與性別平權的美好園地。

▲產業園區管理局攜手廠商深耕性別友善職場，進行專家個案輔導，減少勞資爭議。(圖／產業園區管理局提供)
▲產業園區管理局攜手廠商深耕性別友善職場，進行專家個案輔導，減少勞資爭議。(圖／產業園區管理局提供)
楊伯耕說，產業園區管理局今(112)年結合專案入廠輔導、勞動知能及員工協助方案培訓，舉辦6大主題共44場活動，透過研習課程、舞台劇、專家講座、藝文競賽、線上互動等多元方式，與科技產業園區企業攜手合作，強化廠商勞動法令專業知能、提升勞雇雙方自主解決勞資爭議能力、訪視職場性別友善措施、透過闖關遊戲提升國際移工性平知識，更設計線上問卷，聆聽員工在性別議題上的真實心聲。

楊伯耕並說，該局也首度舉辦科技產業園區職家共融友善企業獎評選，最終由日月光電子、台灣佳能、宏全國際中港分公司、鼎新電腦台中分公司、宏利汽車、雷科公司奪下年度獎座，園區廠商不僅提供優於法令的津貼與休假制度，也提供KTV、健身房、舒壓按摩室等友善職場空間，以落實工作與生活平衡，減輕員工壓力與負擔。

▲進行員工協助方案研習，促進員工職場危機因應、自我覺察。(圖／產業園區管理局提供)
▲進行員工協助方案研習，促進員工職場危機因應、自我覺察。(圖／產業園區管理局提供)
楊伯耕指出，該局以職家共融為主軸，科技產業園區今年以「幸福加分題」與「職場無設限」為主題設計系列活動，參與人數已破1萬3千人，透過問卷分析，9成員工最重視公司是否發給年終及三節獎金，近7成員工希望上班環境舒適有空調，更有員工希望給薪、升遷應有公平制度，以及女性懷孕重返職場公司應彈性對待，為此，重視性別平權、建構友善職場環境，是該局努力與園區廠商持續精進的目標。

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