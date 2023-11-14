高雄輕軌年底成圓　列車明將首次駛入中正九如測試

高雄輕軌列車明(15)日將正式自C32凱旋公園站通過中正路口，沿大順路段至C30科工館站進行行車測試。輕軌工程自10月31日完成軌道舖築，串連目前營運路段兩端，輕軌正式成圓，11月2日起輕軌列車開始駛進大順路段(博愛路以東)，展開C24愛河之心站-C32凱旋公園站路段為期近1個月的測試，本次測試路段為其中C30-C32路段，鄰近聖功醫院、道明中學與台鐵科工館站等，未來完工後可提供就醫民眾、學生及轉乘台鐵旅客更多元、方便之大眾運輸工具。
記者蔡佳宏／高雄報導
中正路沿線屬捷運橘線路網，更是高雄市區連結國道重要交通幹道，道路車流量龐大，輕軌施工團隊克服諸多困難終達成往北延伸通過中正路口施工目標，明(15)日上午9時輕軌列車將進行C30-C32路段行車測試別具指標意義，首先將自C32車站以路軌兩用車拖曳輕軌列車(冷滑行)通過中正/大順、武廟/大順、建國/大順、憲政/大順及九如/大順等路口往返C30-C32路段，接續11時許輕軌列車將以自有電力慢速行駛(熱滑行)往返C30-C32路段並於車站充電。
捷運工程局表示藉由本次冷、熱滑行兩種測試執行該路段淨空檢查，檢測軌道定線符合車輛行駛條件，確保車體外圍不會與路線上任何物體碰觸造成損壞。完成冷、熱滑行測試後確認列車可於該路段行駛，將接續進行各項機電系統設備功能測試，逐步邁向通車目標，預訂於12月底完成初、履勘及取得營運許可。本次新增通車路段計5公里、7座候車站，全環通車後共計22.1公里、38座候車站。
由於中正路道路車流量龐大，先前輕軌軌道施工期間交維調整部分，捷運局感謝市民的包容與支持才能順利完成。目前各車站機電設備已完成階段性安裝工作，為達成輕軌成圓通車目標，輕軌列車將持續不定時於輕軌C24-C32路段進行各項行車測試，俾確保未來營運功能正常及安全，請用路人行經大順路段與輕軌共用路權路口時，遵循交通號誌、標誌、標線指示及義交人員指揮通行，以維整體交通順暢及行車安全。