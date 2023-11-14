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鬆綁赴陸禁團令又限額？旅行業痛批無所適從　嚴重後果曝

▲交通部於3日宣布，至明年3月1日起將恢復旅行業可組團赴中國大陸及接待中國大陸團客。圖為上海洋山港。（圖／美聯社／達志影像）
▲交通部於3日宣布，至明年3月1日起將恢復旅行業可組團赴中國大陸及接待中國大陸團客。圖為上海洋山港。（圖／美聯社／達志影像）

記者許若茵／台北報導

交通部於3日宣布，至明年3月1日起將恢復旅行業可組團赴中國大陸及接待中國大陸團客，預計在春節前宣布恢復時間點。不少旅行業者已上架中國旅遊產品，但卻爆出陸委會仍擬限額每日2000人引發譁然。對此，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會痛批業者無所適從，更讓收單的旅行社正面臨著嚴重的旅遊糾紛。

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會新聞稿表示， 觀光署除了在9月份已辦理完10場旅行業界的教育訓練，將具體推動的時程讓業界知悉，有利於業者辦理相關行程包裝等準備工作，業者即日起可販售明年3月1日後的赴中國大陸團體旅遊行程。

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各家旅行社業者隨即開始銷售明年三月以後到中國大陸的旅行團，所有旅行業者上架開賣，有旅行業者指出3月份報名成團，並收訂金開票的旅客至少有上萬人。未料昨（13）日陸委會突然宣布明年3月1號以後開放台灣旅行團到中國大陸旅行還是要限制每天2000人次，消息一出旅行業者譁然，政府朝令夕改，政策髮夾彎， 業者無所適從，若政策決定限制名額，這些已經收單的旅行社正面臨著嚴重的旅遊糾紛。全聯會也提到，陸委8月24號宣布在30天以內會開放台灣2000人赴大陸旅遊。並開放2000名大陸來台旅客。己經跳票。

全聯會喊話，目前台灣4000家旅行社九成都有組團到中國大陸旅行，每天2000人限制名額，如何實施，如何公平分配，而且至我國解除戒嚴時期以來從來沒有台灣旅行團出境有人數限制，此舉影響旅行業甚鉅，政府行政一體。請甚思其最重性。

旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽坦言，業界反彈聲浪非常大，政府兩套做法讓業者無所適從，也會秩序大亂，是非常不好的舉動，對旅行業傷害很深，他進一步指出，台灣4000多家旅行社，9成有發團到中國，解除戒嚴後，從來沒有限制哪一個國家只能限額前往，若要平均對等，台人赴日跟日本人來台相差5倍，台人赴韓跟韓國人來台也相差2倍以上，從來沒有人這樣做過，希望政府盡速說明白，這樣的做法業者不會認同。

王國材今日則回應，限額一事應為今年8月的方案，兩岸恢復健康有序交流一直是政府立場，也會持續朝這目標規劃，相關部會仍會各界持續討論溝通，業者可以先準備，屆時也會找業者討論，並參考業者準備情況或攬客情形規劃細節。

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