鬆綁赴陸禁團令又限額？旅行業痛批無所適從　嚴重後果曝

中華民國旅行商業同業公會全國聯合會新聞稿表示， 觀光署除了在9月份已辦理完10場旅行業界的教育訓練，將具體推動的時程讓業界知悉，有利於業者辦理相關行程包裝等準備工作，業者即日起可販售明年3月1日後的赴中國大陸團體旅遊行程。
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全聯會喊話，目前台灣4000家旅行社九成都有組團到中國大陸旅行，每天2000人限制名額，如何實施，如何公平分配，而且至我國解除戒嚴時期以來從來沒有台灣旅行團出境有人數限制，此舉影響旅行業甚鉅，政府行政一體。請甚思其最重性。
旅行公會全國聯合會召集人李奇嶽坦言，業界反彈聲浪非常大，政府兩套做法讓業者無所適從，也會秩序大亂，是非常不好的舉動，對旅行業傷害很深，他進一步指出，台灣4000多家旅行社，9成有發團到中國，解除戒嚴後，從來沒有限制哪一個國家只能限額前往，若要平均對等，台人赴日跟日本人來台相差5倍，台人赴韓跟韓國人來台也相差2倍以上，從來沒有人這樣做過，希望政府盡速說明白，這樣的做法業者不會認同。
王國材今日則回應，限額一事應為今年8月的方案，兩岸恢復健康有序交流一直是政府立場，也會持續朝這目標規劃，相關部會仍會各界持續討論溝通，業者可以先準備，屆時也會找業者討論，並參考業者準備情況或攬客情形規劃細節。