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楊富明、胡達華不老創作　參展高雄國際鋼雕藝術節

▲出身高雄大林蒲的楊富明，退休後積極參加社區美化活動，他將金石結合神像公仔等，逐漸將由妻子經營的理髮廳，打造成獨樹一格的「仙境」樂園。（圖／高市文化局提供）
▲出身高雄大林蒲的楊富明，退休後積極參加社區美化活動，他將金石結合神像公仔等，逐漸將由妻子經營的理髮廳，打造成獨樹一格的「仙境」樂園。（圖／高市文化局提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2023高雄國際鋼雕藝術節自即日起至12月3日於駁二藝術特區展出，在眾多參展人中有兩位引人注目的自發性創作者—73歲的楊富明及85歲的胡達華，儘管沒有接受過專業的美術訓練，卻各自在退休後開始接觸創作，利用常見材料打造色彩繽紛充滿視覺張力的作品，人生從製造走向創造，也為展覽帶來耳目一新的創作觀點！

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▲現年73歲的楊富明源源不絕的創作靈感將自家理髮廳改造成炫目的奇幻世界，成為當地人盡皆知的「在地藝術家」。（圖／高市文化局提供）
▲現年73歲的楊富明源源不絕的創作靈感將自家理髮廳改造成炫目的奇幻世界，成為當地人盡皆知的「在地藝術家」。（圖／高市文化局提供）
出身高雄大林蒲的楊富明，在臨海工業區中國鋼鐵結構股份有限公司擔任焊工期間，便時常服務於地方宮廟，退休後積極參加社區美化活動，自此開啟創作之路，他將金石結合神像公仔等，搭配鋁片剪成的仙鶴、重複塗抹白膠製成的雲朵，逐漸將自家一樓由妻子經營的理髮廳，打造成獨樹一格的「仙境」樂園。

楊富明將自家改造成炫目的奇幻世界，成為當地人盡皆知的「在地藝術家」，也吸引跨領域藝術家陳俊宇、倪祥以此為題材，於「鋼雕室內主題展」展出影像作品《仙境》，楊富明帶來許多「仙境」中的配件與場景於展間中陳列，同時也得以看見他從製造走向創造的熱忱。

▲胡達華挑選過去與高雄有關的作品《大船入港》、《夜遊愛河》及《木棉喜春》參展。（圖／高市文化局提供）
▲胡達華挑選過去與高雄有關的作品《大船入港》、《夜遊愛河》及《木棉喜春》參展。（圖／高市文化局提供）
來自九份，早年從事五金貿易的胡達華，退休後自創以釘子將回收鐵鋁罐釘在畫板上製成「金屬馬賽克」，從蒐集鋁罐按顏色分類到拆剪及製作，每幅作品的創作時間都超過一個月，如果鋁罐上印有「Taiwan」字樣，也會特別保留下來釘在畫作中，呈現獨特的台味風景。

▲來自九份，早年從事五金貿易的胡達華，退休後自創以釘子將回收鐵鋁罐釘在畫板上製成「金屬馬賽克」，如果鋁罐上印有「Taiwan」字樣，也會特別保留下來釘在畫作中，呈現獨特的台味風景。（圖／高市文化局提供）
▲來自九份，早年從事五金貿易的胡達華，退休後自創以釘子將回收鐵鋁罐釘在畫板上製成「金屬馬賽克」，如果鋁罐上印有「Taiwan」字樣，也會特別保留下來釘在畫作中，呈現獨特的台味風景。（圖／高市文化局提供）
胡達華挑選過去與高雄有關的作品《大船入港》、《夜遊愛河》及《木棉喜春》參展，也特別為今年鋼雕藝術節全新製作《蒸蒸大發》，呈現高雄林園工業區廠房煙囪與雲煙起伏的產業天際線。

文化局長王文翠表示，現年73歲的「大林蒲在地藝術家」楊富明老師，及85歲的「國寶級釘畫藝術家」胡達華老師，兩位不只創下鋼雕藝術節最高齡參展人紀錄，在退休後運用隨手可得的美勞用品、鋁罐容器等，將腦海中浮現的景象化成作品，技法看似簡單卻別具風格，值得大家細細品味。

高雄國際鋼雕藝術節「高雄製造中」即日起至12月3日於駁二蓬萊B3、B4倉庫展出，精選多組金屬雕塑作品及跨媒材創作，讓民眾透過藝術家及設計師的觀點，認識金屬製造的多元面貌，以及不受限的創作疆界。

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