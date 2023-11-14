亞錦賽／首度來打大巨蛋的日本隊！社會人業餘隊完整名單公布

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞錦賽完整名單包括，味全龍5人徐若熙、張景淯、劉基鴻、拿莫・伊漾、林辰勳；樂天桃猿4人廖健富、曾仁和、宋嘉翔、林承飛；統一獅4人林詔恩、劉予承、林靖凱、邱智呈；中信兄弟2人宋晟睿、陳文杰；富邦悍將1人李子強；台鋼雄鷹1人伍祐城，旅外3人有林昱珉、陳聖平（響尾蛇）、孫易磊（日本火腿），業餘4人都來自合庫，包含王政浩、李亦崴、高育瑋及陳孝允。
亞錦賽賽程：
分組循環賽
A組
中華台北/韓國
香港/巴勒斯坦
B組
日本/菲律賓/
巴基斯坦/泰國
日本隊名單如下：
|背號
|名字
|投打
|身高
|體重
|生年月日
|球隊
|11
|片山 樂生
|右投左打
|177
|84
|2002/10/7
|NTT東日本
|14
|加藤 三範
|左投左打
|182
|82
|1998/8/28
|ENEOS
|15
|渕上 佳輝
|右投右打
|176
|78
|1997/6/20
|Toyota自動車
|16
|鈴木 大貴
|右投右打
|182
|90
|1997/8/27
|TDK
|17
|藤村 哲之
|左投左打
|180
|88
|1999/1/21
|東芝
|18
|工藤 稜太
|右投右打
|179
|71
|1999/6/13
|信越硬式野球俱樂部
|20
|嘉陽 宗一郎
|右投右打
|187
|87
|1995/11/15
|Toyota自動車
|21
|秋山 翔
|左投左打
|167
|70
|1996/4/9
|三菱自動車岡崎
捕手
|背號
|名字
|投打
|身高
|體重
|生年月日
|球隊
|6
|南木 壽也
|右投右打
|180
|90
|1999/8/28
|JR北海道硬式野球俱樂部
|22
|城野 達哉
|右投左打
|179
|84
|1999/4/5
|西濃運輸
|27
|辻本 勇樹
|右投左打
|173
|76
|1996/4/27
|NTT西日本
内野手
|背號
|名字
|投打
|身高
|體重
|生年月日
|球隊
|1
|相羽 寛太
|右投右打
|178
|76
|2002/9/21
|YAMAHA
|2
|矢野 幸耶
|右投左打
|171
|75
|1994/7/30
|三菱重工East
|3
|大西 蓮
|右投右打
|183
|88
|2002/4/2
|JR東日本東北
|5
|百目鬼 浩太
|右投右打
|178
|70
|1997/3/9
|信越硬式野球俱樂部
|7
|中川 拓紀
|右投左打
|181
|76
|1999/4/3
|Honda鈴鹿
|9
|中村 迅
|右投左打
|183
|86
|1999/1/28
|NTT東日本
|10
|丸山 壮史
|右投左打
|179
|85
|1999/6/8
|ENEOS
外野手
|背號
|名字
|投打
|身高
|體重
|生年月日
|球隊
|4
|橋本 典之
|左投左打
|166
|75
|2000/1/3
|大阪瓦斯
|8
|向山 基生
|右投右打
|184
|88
|1996/7/5
|NTT東日本
|23
|逢澤 崚介
|左投左打
|175
|81
|1996/9/26
|Toyota自動車
|24
|鈴木 聖歩
|右投左打
|172
|77
|1997/2/26
|JR東日本東北
|25
|猪原 隆雅
|右投右打
|178
|90
|2000/2/3
|Miki House
|26
|平野 友都
|右投右打
|174
|84
|1999/3/8
|西部瓦斯