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亞錦賽／首度來打大巨蛋的日本隊！社會人業餘隊完整名單公布

▲社會人業餘日本隊代表片山樂生，將再度來台。（圖／日本隊官網）
▲社會人業餘日本隊代表片山樂生，將再度來台。（圖／日本隊官網）

記者吳政紘/綜合報導

2023第三十屆亞洲棒球錦標賽預計12月3日在台灣大巨蛋開打，中華隊首戰韓國隊，賽程規劃自12月03日到12月10日舉行，日本國家武士隊社會人業餘代表隊，今（14）日公布2023年亞錦賽正選名單，其中曾在U23來台的片山樂生，以及杭州亞運活躍的野手丸山壯史等，都確定要來台，並且體驗台北大巨蛋。

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亞錦賽預計賽程從12月03日到12月10日舉行，中華隊由郭李建夫總教練領軍，教練團周宗志、林宗毅、洪煒杰、余浩奕等人。

亞錦賽完整名單包括，味全龍5人徐若熙、張景淯、劉基鴻、拿莫・伊漾、林辰勳；樂天桃猿4人廖健富、曾仁和、宋嘉翔、林承飛；統一獅4人林詔恩、劉予承、林靖凱、邱智呈；中信兄弟2人宋晟睿、陳文杰；富邦悍將1人李子強；台鋼雄鷹1人伍祐城，旅外3人有林昱珉、陳聖平（響尾蛇）、孫易磊（日本火腿），業餘4人都來自合庫，包含王政浩、李亦崴、高育瑋及陳孝允。

亞錦賽賽程：

分組循環賽

A組

中華台北/韓國

香港/巴勒斯坦

B組

日本/菲律賓/

巴基斯坦/泰國

日本隊名單如下：

背號 名字 投打 身高 體重 生年月日 球隊
11 片山 樂生 右投左打 177 84 2002/10/7 NTT東日本
14 加藤 三範 左投左打 182 82 1998/8/28 ENEOS
15 渕上 佳輝 右投右打 176 78 1997/6/20 Toyota自動車
16 鈴木 大貴 右投右打 182 90 1997/8/27 TDK
17 藤村 哲之 左投左打 180 88 1999/1/21 東芝
18 工藤 稜太 右投右打 179 71 1999/6/13 信越硬式野球俱樂部
20 嘉陽 宗一郎 右投右打 187 87 1995/11/15 Toyota自動車
21 秋山 翔 左投左打 167 70 1996/4/9 三菱自動車岡崎
捕手
背號 名字 投打 身高 體重 生年月日 球隊
6 南木 壽也 右投右打 180 90 1999/8/28 JR北海道硬式野球俱樂部
22 城野 達哉 右投左打 179 84 1999/4/5 西濃運輸
27 辻本 勇樹 右投左打 173 76 1996/4/27 NTT西日本
内野手
背號 名字 投打 身高 體重 生年月日 球隊
1 相羽 寛太 右投右打 178 76 2002/9/21 YAMAHA
2 矢野 幸耶 右投左打 171 75 1994/7/30 三菱重工East
3 大西 蓮 右投右打 183 88 2002/4/2 JR東日本東北
5 百目鬼 浩太 右投右打 178 70 1997/3/9 信越硬式野球俱樂部
7 中川 拓紀 右投左打 181 76 1999/4/3 Honda鈴鹿
9 中村 迅 右投左打 183 86 1999/1/28 NTT東日本
10 丸山 壮史 右投左打 179 85 1999/6/8 ENEOS
外野手
背號 名字 投打 身高 體重 生年月日 球隊
4 橋本 典之 左投左打 166 75 2000/1/3 大阪瓦斯
8 向山 基生 右投右打 184 88 1996/7/5 NTT東日本
23 逢澤 崚介 左投左打 175 81 1996/9/26 Toyota自動車
24 鈴木 聖歩 右投左打 172 77 1997/2/26 JR東日本東北
25 猪原 隆雅 右投右打 178 90 2000/2/3 Miki House
26 平野 友都 右投右打 174 84 1999/3/8 西部瓦斯


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