UBA／世新陳將双超殺辮子頭曝光 赴美深造再進化、投籃變更準了
112學年度UBA大專籃球聯賽公開男子組一級主戰場共有16支球隊爭雄，有別往年預賽首階段編組方式，衛冕軍政治大學將領銜北部隊伍於11月21日至28日齊聚輔仁大學，上屆前3名正面交鋒；而臺灣師大及中南部隊伍則將於12月1至8日在義守大學碰頭，排名接近的對戰組合將提前上演，各隊開季就得上緊發條應戰。
記者廖聿偉/台北報導
上屆與冠軍擦身而過的世新大學主將陳將双今夏積極苦練，還到美國和中國移地訓練，收穫滿囊。陳將双透露，「在美國修正一些問題，像是出手姿勢微調，還有多用下半身發力，盼能增加投籃的穩定度。」
本屆世新大學外籍生中鋒丹尼爾離隊，禁區缺少屏障，而各隊勢必也會針對陳將双進行包夾和嚴防。陳將双說，「必須改善過去持球過長的問題，同時增加空手跑位和空檔的穩定度，製造更多的得分機會。」
從光復高中時期就成為鎂光燈的焦點，陳將双已逐漸培養出更強大的心理素質和抗壓力，「要習慣在高張力的環境中打球，也能讓自己更成長。」
值得一提的是陳將双本季改變髮型，變成帥氣的辮子頭，外表看起來更有殺氣，他笑說，「辮子頭整理比較麻煩，但也希望換個造型，迎接新學年度的挑戰。」