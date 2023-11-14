他冬天2種鍋一起吃竟吐血！醫檢查驚「胃整片出血」：身體受不了
冬天已經漸漸來臨，在氣溫下降的夜晚，許多人喜歡約朋友一起吃薑母鴨和麻辣鍋，但要小心冬季過度進補時，胃會承受不住。肝膽腸胃科醫師蕭敦仁近日就分享一個案例，有病患同時吃薑母鴨及麻辣鍋，吃完突然感到胃部一陣劇痛，接著竟嘔吐出鮮血，嚇得趕緊到急診室求診，醫師檢查後發現病患胃整片出血，確診為出血性胃潰瘍和胃發炎，因此提醒大家冬天吃辛辣食物要特別留意攝取量，避免身體健康出問題。
記者賴禹妡／綜合報導
蕭敦仁醫師在節目《健康好生活》中分享，在3年前冬天某個晚上，一名35歲工程師和朋友一起吃麻辣鍋，但聚餐完準備回家時，他突然感覺到肚子一陣劇痛，並開始嘔吐，沒想到竟吐出鮮血，嚇得緊急到醫院急診報到。
蕭敦仁表示，一般這樣的病患到急診，醫師會擔心是否有嚴重胃出血或胃穿孔的問題，好險檢查過後確認沒有胃穿孔的風險，他就給該病患降胃酸、解痙攣，隔天安排照胃鏡後，竟發現病患的胃「整片出血」。
蕭敦仁詢問對方前一天吃了什麼食物，病患回答是吃薑母鴨，旁邊還有一鍋麻辣鍋，當下吃得時候很過癮，直到腹痛、吐鮮血才發現問題嚴重性，最後該病患確診為出血性胃潰瘍和胃發炎。
蕭敦仁提醒，很多人都以為自己可以承受，但吃下大量辛辣、刺激性的食物時，胃黏膜會承受不起，因此冬天要特別留意辛辣食物攝取量。另外，他也提醒慢性肝炎的患者在冬季進補時要特別注意，攝取量一定要小心，避免身體健康亮紅燈。