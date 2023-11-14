向「鋼鐵人」承諾不缺電　賴清德：儘管將台灣當根據地走向世界

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賴清德說，鋼鐵業是所有產業之母，後續效應很大；台中大肚山是工具機重要據點，背後支撐的最大力量就是鋼鐵，如果鋼鐵不發達，將連帶影響工具機及其他產業發展。疫後受世界景氣衝擊，未來他希望和大家繼續合作，讓鋼鐵業蓬勃發展。
針對企業界擔心台灣缺電問題，賴清德表示，總統蔡英文剛上任時，備轉容量率是個位數，甚至曾低到1.64％，現在則是10-15％，目前核電佔5%，2025年核三廠二號機除役，就算扣掉5%也有5-10%，更何況他在行政院長任內核定7個天然氣發電機組，2030年之前裝置容量會增加900萬千瓦。
賴清德說，蔡總統任內對電力的盤點與準備會發揮作用，未來希望企業和政府一起進行深度節電計畫。他表示台灣有2萬多家企業用了5、6成的電，這些企業是台灣經濟發展的功臣，政府有責任供應穩定的電，也會有計畫的輔導協助。他舉例生產節電設備的台達電，找專家團隊檢視生產流程，結果省了5、6成的電，未來只要省10%的電，就省了一個核電廠的發電量。
賴清德強調台灣穩定供電不會有問題，專家預期2050年世界鋼鐵需求會增加20%，他向在座的「鋼鐵人」們承諾，儘管把台灣當作根據地，政府的責任就是協助企業根留台灣，全力向未來的世界市場擴張。