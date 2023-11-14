拜習會前風向轉彎！學者：習近平非心血來潮　有「不能說的原因」

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《美國之音》報導引述鄧聿文分析指出，今年陸續有外資撤離中國，尤其是美國企業，這在中國經濟走勢之際，令北京政府有意優先將經濟列為考量優先，認為唯有穩定中美關係才能打消外資顧慮，而習近平與拜登的會談將能釋放出改善兩國關係的訊號。
鄧聿文表示，一旦美國作出某種改變或調整，包含日本、澳洲等盟國也會跟著改變和調整對中國的做法，中國的地緣政治壓力也將會減少；除此之外，他認為還有一點重要因素是習近平同意這次拜習會的原因，那就是為了展現自己對中國政局的絕對掌控能力。
鄧聿文指出，習近平的作法展示中美關係如何處理是「由他自己說了算」，不是聽從中國內部強硬派的指點，也不是為了屈服於友美派的壓力，例如明知道堅持不讓香港特首李家超出席會引來大批不滿，但鄧聿文認為習近平的作法是對美外交必須絕對掌控在他手上，「不管怎麼做，都是對的」。
文章最後提到，習近平的作法不是他一時心血來潮，並稱他的出發點是要爭取讓中國有一個穩定和平的發展環境，哪怕這個時間不長，「5、6年足矣」，只要中國解決國內技術與產業升級問題，「屆時中國就有更強的實力同美抗衡。但這一點是不能對外說的。」
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