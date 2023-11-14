日本千葉民眾被車撞1死1傷　台籍女駕駛被逮捕

拜習會前風向轉彎！學者：習近平非心血來潮　有「不能說的原因」

▲拜登與習近平即將於美國舊金山會晤，學者認為中國態度大轉彎的背後是習近平有意穩定中國經濟，但此外還有「不能對外說的原因」。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登與習近平即將於美國舊金山會晤，學者認為中國態度大轉彎的背後是習近平有意穩定中國經濟，但此外還有「不能對外說的原因」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國家主席習近平和美國總統拜登（Joe Biden），即將於美國舊金山會晤，而在中國國家主席習近平赴美前夕，中國官媒帶頭改風向連發五篇「推動中美關係迴歸正軌系列評論」，學者認為態度大轉彎的背後是習近平有意穩定中國經濟，但此外還有「不能對外說的原因」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中美貿易戰爆發以及間諜氣球事件過後，美中兩國關係降至冰點，但在習近平即將前往舊金山，和美國總統拜登碰面的前夕，中國官媒帶頭改風向，中國商務部也準備修正對外國企業差別待遇的規定，中國旅美時事評論員鄧聿文指出，習近平之所以突然對美唱起「軟調子」，按美方要求同意舉行拜習會，背後原因有三，包含不明朗的中國經濟形勢、穩定中美關係以促進中國地緣政治環境改善，以及顯示習本人對中國政局的掌控能力。

《美國之音》報導引述鄧聿文分析指出，今年陸續有外資撤離中國，尤其是美國企業，這在中國經濟走勢之際，令北京政府有意優先將經濟列為考量優先，認為唯有穩定中美關係才能打消外資顧慮，而習近平與拜登的會談將能釋放出改善兩國關係的訊號。

鄧聿文表示，一旦美國作出某種改變或調整，包含日本、澳洲等盟國也會跟著改變和調整對中國的做法，中國的地緣政治壓力也將會減少；除此之外，他認為還有一點重要因素是習近平同意這次拜習會的原因，那就是為了展現自己對中國政局的絕對掌控能力。

鄧聿文指出，習近平的作法展示中美關係如何處理是「由他自己說了算」，不是聽從中國內部強硬派的指點，也不是為了屈服於友美派的壓力，例如明知道堅持不讓香港特首李家超出席會引來大批不滿，但鄧聿文認為習近平的作法是對美外交必須絕對掌控在他手上，「不管怎麼做，都是對的」。

文章最後提到，習近平的作法不是他一時心血來潮，並稱他的出發點是要爭取讓中國有一個穩定和平的發展環境，哪怕這個時間不長，「5、6年足矣」，只要中國解決國內技術與產業升級問題，「屆時中國就有更強的實力同美抗衡。但這一點是不能對外說的。」

更多「拜習會登場」相關新聞。

巷仔內／拜習會僅是「各取所需」　美中迎來脆弱又穩定新階段

拜習會談什麼？星媒：北京離不開一中　美國也不會放棄打台灣牌

拜習會顯示美中「彼此需要」　彭博：習近平考慮下單波音737 MAX

拜習會前大轉彎！中國官媒「仇美變親美」　網酸：潑婦賢婦來回換

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞