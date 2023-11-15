獨／清原芋圓開賣燒仙草 隱藏版「包餡湯圓＋芋頭甜湯」12/1上市
人人有感氣溫暴跌，低溫來襲，禦寒暖胃的熱呼呼甜湯也回歸了！清原芋圓回歸黑金燒仙草、紫米紅豆湯、五福湯圓等保暖湯品，草莓控每年必喝的「芋見莓好」冬季限定飲品也同步開賣！業者低調與《NOWnews今日新聞》透露，今年季節限定湯圓，將開吃隱藏版「包餡湯圓＋芋頭甜湯」，預計12月1日上市。
記者蕭涵云/綜合報導
每到冬天就讓人想起各式甜暖的湯品，清原芋圓回歸一系列禦寒暖胃的熱甜湯商品，加入「焙烤硬花生」與珍珠、花豆、綠豆、芋圓的「黑金燒仙草」，綿密紮實口感的「紫米紅豆湯」，以糯米、抹茶、地瓜、紅麴、紫薯製成的好運「五福湯圓」，還有家鄉味難忘的「磨米紅白湯圓」等。
還有芋頭控不可錯過的「芋見泥真好」，一杯超狂加入芋泥、鮮奶，搭配小芋圓、西米露、珍珠、紅豆，用料有夠大方；如今正式迎接草莓季，每年必喝的冬季限定飲品「芋見莓好」也同步開賣，酸甜草莓加上香濃芋泥，搭配軟Q小芋圓、西米露配料，咀嚼控都療癒了。
8年來賣出高達5億顆芋圓的清原芋圓，今年首次參賽iTQi（International Taste & Quality Institute），就榮獲有食品界米其林之稱的「比利時國際風味暨品質」評鑑」認證。業者低調與《NOWnews今日新聞》透露，為了此殊榮，清原芋圓今年季節限定湯圓，將開吃隱藏版「包餡湯圓＋芋頭甜湯」，預計12月1日上市。請大家鎖定《NOWnews今日新聞》，關注第一手報導。
另外，珍煮丹11月15日也回歸冬季限定「暖暖燒仙草系列」，「芋頭控」燒仙草喝得到綿密芋頭泥、滑嫩燒仙草，搭配經典黑糖珍珠與雙色小芋圓；「咀嚼控」燒仙草，則以燒仙草搭配鬆軟紅豆、黑糖珍珠與雙色小芋圓，咬咬嚼嚼好甜蜜。即日起至11月28日還在官方LINE推出幸運扭蛋活動，有機會獲得全品項飲品 5 元或 10 元折價券乙張，折價券限11月15日12月11日至門市現場使用。