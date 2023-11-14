橘爸唬籃／鋼鐵人聲明揭PLG內部暗潮洶湧　但台籃已無互鬥本錢

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更何況之前球隊前領隊陳冠豪砸車遭通緝一事，是發生在他於球隊任職期間，鋼鐵人在被爆出後，沒有積極處理、只有積極「切割」，這樣的處理方式又如何讓人信服呢？
《上報》的該名記者報導了鋼鐵人資金問題，之後就遇上球團內部人士的暴力攻擊，難道鋼鐵人球團自己不應該硬起來處理，好給外界一個交代、同時撇清和事件的關係？這樣遮遮掩掩，只是讓外界加深外界對自己的疑慮。
而聯盟方面，選擇在今天要求鋼鐵人補足之前更換大股東的書面通知程序，以及宣布要召開紀律委員會對於陳冠豪砸車被通緝一事進行懲處。這都是猴年馬月的事了，為何現在才爆出來呢？如果真的是要「確保台灣職籃環境永續發展」，這動作也有點太慢了吧？
根據報導，高雄市政府運動分局表示，此事「是聯盟組織調整的問題」，這回應就十分有意思了。今年夏天兩職籃部份球隊本有意籌組新聯盟，最終雖維持現狀開打，但據了解明年夏天恐怕還會有變動，只是還在醞釀中。
鋼鐵人進入聯盟後爭議不少，好不容易獲得經濟部投資審查委員會審批通過增資案，結果爆出前領隊當豬隊友砸記者車。在台灣這個民主法治國家，沒聽過政黨、財團敢破壞新聞自由，一球團人士做此行為，引起眾怒。讓PLG聯盟這個已經夠亂的夏天，醜聞又添一樁。
鋼鐵人面對同城的另一支職籃球隊海神的競爭已經夠頭大的了，之前的新聯盟又傳出自己被排除在外，自然有一種被排擠的感覺。但自己幾起事件的處理不能讓人滿意，也怪不得別人。
但聯盟這時候「積極處理」，很明顯也有自己的盤算。如今雙方互咬讓人對於這起事件又好笑、又無奈。國內籃壇已經沒有內鬥資本，只盼主事者不要有那麼多利益計算，要真的如聲明稿中說的「為台灣籃壇環境永續發展」而努力才好啊。
關於橘爸：
從小就是一位籃球痴、籃球狂，兒時夢想是成為台灣第一個打NBA的球員，可惜天賦不高、身材發福，但對於籃球的熱愛仍絲毫不減，因此寫文章與同樣熱愛籃球的朋友分享、討論。
最愛的球員是林書豪和灌籃高手中的藤真，橘爸認為，籃球員除了身材和天賦外，最重要的是靠頭腦打球。