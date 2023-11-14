「中國100％會統一台灣」 馬斯克談台海議題：中國對台感情強烈
億萬富豪、特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前接受知名播客佛里德曼（Lex Fridman）專訪時再度談及台海問題，馬斯克在對話內大讚中國近年發展，又稱中國會「100%統一台灣」，無論用和平手段或軍事手段都會達成，而至今尚未實現的原因就是受到美軍阻撓。
國際中心楊智傑／綜合報導
日前知名播客主持人佛里德曼上傳了一段與馬斯克的兩小時訪談影片，馬斯克在專訪中對中國近年發展的感觸表示印象深刻，他稱自己在中國待了很長時間，也和中國領導見過很多次面，「中國真正的聰明人、勤奮者的數量多得令人難以置信」，並提及從中國歷史來看，中國一直聚焦於國內事務，「中國人90%的思考都是關於內部的」。
接著馬斯克談到台灣問題時，他稱「中國對台灣的感情確實非常強烈。很長一段時間以來，中國都很明確地表達了這個立場」，又稱以中國立場來看，「他們100%會統一」，形容台灣與中國的關係就像美國的一個州沒有統一，「比如說夏威夷，但（台灣）比夏威夷重要得多，何況夏威夷對我們來說已經非常重要了。」
馬斯克最後也補充表示，「中國已經非常明確地表示要統一台灣，要麽用和平手段，要麽用軍事手段，但從他們的立場來看，統一是100%會發生的。」
馬斯克今年5月就曾提到，「統一台灣是中國的官方政策」，外界無需對此做額外解讀，而是要「認真對待」此事；但他的言論經常引來學界批評，稱其試圖討好中國卻不批評中國對美國的敵對行為與中美歷史。