亞冠賽／赤星優志進牛棚調整！對台灣首戰　井端弘和：要先搶分

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48歲的井端弘和，過去在國際賽對中華隊並不陌生，他今天讓投手群隅田知一郎、早川隆久、吉村貢司郎等人都下場熱身，野手只有藤原恭大自主訓練，明天將在東京巨蛋最後調整。
中華隊預計明天下午3時將會進行訓練，之後總教練陳金鋒跟選手會參加記者會，這次亞冠賽主要以24歲以下以及3年之內的年輕球員參加，19日會進行季軍戰跟決賽，中華隊上次不敵日韓，只拿下第三名，這次誓言復仇。
日本隊名單如下：
總教練：井端弘和
教練團：金子誠、村田善則、梵英心、亀井善行、吉見一起
投手：早川隆久（樂天）、隅田知一郎（西武）、赤星優志（巨人）、佐藤隼輔（西武）、横山陸人（羅德）、吉村貢司郎（養樂多）、田口麗斗（養樂多）、及川雅貴（阪神）、桐敷拓馬（阪神）、今井達也（西武）、清水達也（中日）、根本悠楓（火腿）
捕手：古賀悠斗（西武）、坂倉将吾（廣島）、石橋康太（中日）
內野手：牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）、野口智哉（歐力士）、野村佑希（火腿）、門脇誠（巨人）、51小園海斗（廣島）
外野手：藤原恭大（羅德）、森下翔太（阪神）、秋廣優人（巨人）、岡林勇希（中日）、万波中正（火腿）
註：原先入選紅林弘太郎辭退，改由野村佑希遞補。
註：田口麗斗、今井達也、坂倉将吾為外卡球員。