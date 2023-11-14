亞冠賽／中華隊今啟程備戰！首戰日本　蔡其昌發100萬日幣鼓勵金

亞冠賽／赤星優志進牛棚調整！對台灣首戰　井端弘和：要先搶分

▲日本隊監督井端弘和，亞冠賽對台灣首戰宣示要先搶分。（圖／NOWnews資料照）
▲日本隊監督井端弘和，亞冠賽對台灣首戰宣示要先搶分。（圖／NOWnews資料照）

記者吳政紘/綜合報導

2023亞冠賽將於16日於東京巨蛋開打，明天將會是最終練習，今（14）日日本隊由井端弘和監督領軍在千葉羅德海洋球場訓練，主要由投手赤星優志領軍調整，井端弘和過去在中日龍隊就是守備名將，2013年經典賽更是棒打中華隊，他說：「通常過去的比賽一開始我們都不是很順，所以希望讓球員可以正常表現，因此拿到第一分會很重要。」

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16日開始的賽程在東京巨蛋，井端強調，要先贏台灣、之後連勝，日本隊要拚連霸，也要看韓國、中華隊臉色，總共4隊競爭冠軍，第一場先贏，也會讓日本隊比較有士氣。

48歲的井端弘和，過去在國際賽對中華隊並不陌生，他今天讓投手群隅田知一郎、早川隆久、吉村貢司郎等人都下場熱身，野手只有藤原恭大自主訓練，明天將在東京巨蛋最後調整。

中華隊預計明天下午3時將會進行訓練，之後總教練陳金鋒跟選手會參加記者會，這次亞冠賽主要以24歲以下以及3年之內的年輕球員參加，19日會進行季軍戰跟決賽，中華隊上次不敵日韓，只拿下第三名，這次誓言復仇。

日本隊名單如下：

總教練：井端弘和

教練團：金子誠、村田善則、梵英心、亀井善行、吉見一起

投手：早川隆久（樂天）、隅田知一郎（西武）、赤星優志（巨人）、佐藤隼輔（西武）、横山陸人（羅德）、吉村貢司郎（養樂多）、田口麗斗（養樂多）、及川雅貴（阪神）、桐敷拓馬（阪神）、今井達也（西武）、清水達也（中日）、根本悠楓（火腿）

捕手：古賀悠斗（西武）、坂倉将吾（廣島）、石橋康太（中日）

內野手：牧秀悟（橫濱）、佐藤輝明（阪神）、野口智哉（歐力士）、野村佑希（火腿）、門脇誠（巨人）、51小園海斗（廣島）

外野手：藤原恭大（羅德）、森下翔太（阪神）、秋廣優人（巨人）、岡林勇希（中日）、万波中正（火腿）

註：原先入選紅林弘太郎辭退，改由野村佑希遞補。

註：田口麗斗、今井達也、坂倉将吾為外卡球員。


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