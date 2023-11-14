拜習會前過招！中美外交角力　分析：細節裡都是政治

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除了晚宴安排外，港媒《香港01》指出中國外交部的聲明也暗藏玄機。對於今年拜習會，中國外交部的聲明是「應美國總統拜登邀請，國家主席習近平於11月14日至17日赴美國三藩市舉行中美元首會晤，同時應邀出席亞太經合組織第三十次領導人非正式會議」，而去年習近平參與APEC會議時，中國外交部的聲明則是「應泰王國總理巴育邀請，國家主席習近平於11月17日至19日赴泰國曼谷出席亞太經合組織第二十九次領導人非正式會議並對泰國進行訪問。與會期間還將應約同法國總統馬克宏、美國總統拜登、塞內加爾總統塞勒、阿根廷總統費爾南德斯等多國領導人舉行雙邊會見」。
可以看見兩份聲明的差異，今年的重點直接擺在拜習會，之後才是「同時應邀出席」APEC峰會，而去年則是先提到出席APEC峰會，「與會期間應約」與拜登雙邊會談，且甚至拜登還排在了法國總統馬克宏之後。
《香港01》認為，中國外交部的聲明顯示出對此次拜習會的高度重視，對於改善中美關係的深切期望，也顯示出去年裴洛西訪台對中美關係造成的負面影響，在當時的氛圍下，北京在拜習會前還要故意在聲明中給拜登「穿小鞋」，今年的間諜氣球風波雖然也給中美關係帶來挑戰，但北京的態度顯然比去年和緩得多。
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