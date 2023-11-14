中華職棒／生涯從來沒拿過總冠軍！樂天女孩壯壯：10年8亞又怎樣

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壯壯在2013年開始加入中信兄弟啦啦隊，之後兄弟就開始奪亞軍，連到之後轉隊到樂天，她也依舊逃不過亞軍魔咒，被球迷笑說是「亞軍女神」。
壯壯臉書寫下：
中華職棒34年結束了
很難過在今年我們只差了一步就走到了冠軍
也在壯壯的2013-2023的10年職業生涯中
10年8次，10年8亞
我差了8步，每一次都跟冠軍擦身而過
真的體會到什麼叫做
笑著笑著就哭了的感覺
但…
我還是不斷提醒自己著
千萬不能哭著哭著….就不笑了
在這10年的應援生涯中
非常感謝前人的用心栽培
到現在每一刻支持我們的你們
這點點滴滴在心中的感恩
真的是我生命裡最大的寶藏了吧
我會這麼愛棒球、熱愛運動
我想是我在當中體會到了
要成為一個好的運動員
真的是對自己的一個精神較量
「All in or Nothing 要麼出擊，要麼出局」
在比賽高張力競賽的過程中
要如何心平氣和的全力以赴才能戰勝自己
這是一個多高級的境界呀！
連我直到現在也在不斷學習當中
所以我很幸運用純粹的心
感謝我能在體育這個產業
付出我任何一個小小的心力加油著！
不免俗的在今年要講第10次的感謝詞
也許你們都聽爛了
非常感謝這一路走來陪伴著我們
不畏風吹日曬進球場吶喊加油的你們
我們又一起締造了一年新的歷史了
你我都真真實實的在這段美麗的回憶裡
在今年對我來說特別不一樣的是
我們因為啦啦隊走上國際舞台
讓全世界更認識台灣
這真的是我生涯當中最值得紀念的一年了
這可能是我進啦啦隊這行時
想都沒有想過會發生的事情
也非常感謝Rakuten 樂天球團
賦予我這麼重大的任務
帶領著女孩們踏上MLB紅土
棒球場上這個最高殿堂
讓世界上看到台灣最純粹最熱情的應援精神
讓我這顆啦啦隊界的長青樹！？
（我知道你們很多人又要說我是從小看壯壯應援到大的耶，好啦！我就是你們的啦啦隊阿__嘛）
我只是出道的早又不是年紀老…
讓我用十年自身的經歷向國際介紹
女孩及團長這個應援文化中
在棒球場上所扮演的角色在台灣棒球上
有如此重要特別的存在
也非常感謝我的家庭
讓我在大學學習科系上剛好是唸外語系
可以在出國時為團隊及採訪時
在有臨時的狀況的發生時能幫上更多的忙
當然
一個完整的球季
也要特別感謝球團所有工作人員的努力
女孩的付出、MC主持的串連
團長間們的互相配合才會有完美的一場比賽
在今年我也特別感謝我團長搭檔們
我的師父群，誠哥、杰哥、G哥
以及最挺我的Rina及Aby
有你們對我的支持及相挺
讓我在我最低落的時候有你們的陪伴
你們的全力守護幫忙我排班
及球團專業的安排配置下
我們各自完成了球團賦予我們今年的任務
完成了今年每一場的演出
每一次也讓我們都更了解彼此
我們是彼此的相互支柱
真的很謝謝，有你們真好
再來最後也感謝最關注我的酸酸及黑黑們
不管我有多不想看
你們還是可以想盡辦法傳給我讓我看到
就算我用盡全力只看向美好的一面
你們每天還是可以給我全新的打擊
有時也不得不佩服你們的精神及創意
也是展現出不屈不饒的精神啊
也許真的影響到我了
也許真的讓我有好幾次害怕進到球場
讓我好幾次懷疑自己的不好
看著球迷們的眼神沒有以前那麼的單純
心裡害怕著我會不會今天又哪裡做不好了
但現在我想說
我不會被你們這些棒球毒瘤們給打敗的
我也會不斷的努力再進化
一樣不屈不饒的等待我冠軍到來的那一刻！
10年8亞又怎樣
This is me 這就是我
致未來的我！Better for it！
不然就
.
.
工商服務時間
各大國際體育賽事 尚未排名前三名項目
歡迎內洽啦啦隊團長壯壯！
#保底銀牌
#亞軍保證
我是你們的啦啦隊團長壯壯
我愛你們！
我 們明 年見