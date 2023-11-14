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中華職棒／生涯從來沒拿過總冠軍！樂天女孩壯壯：10年8亞又怎樣

▲球迷騷擾壯壯笑她是亞軍女神，壯壯也回應，10年8亞又怎樣。（圖／壯壯臉書）
▲球迷騷擾壯壯笑她是亞軍女神，壯壯也回應，10年8亞又怎樣。（圖／壯壯臉書）

記者吳政紘/綜合報導

樂天桃猿在今年台灣大賽第七戰輸給味全龍隊，樂天啦啦隊「樂天女孩」團長壯壯，今天在臉書上特別寫下心得，她提到自己過去10年來，幫自家球隊應援從來沒有得到冠軍，堪稱是「亞軍女神」，但他也自嘲，「10年8亞」歡迎各界來詢問她工商機會「保底銀牌」，壯壯意外透露自己被球迷騷擾，也再度挺過去，認為輸球「也許真的讓我有好幾次害怕進到球場」但她仍勇敢挺過去，感謝樂天球迷支持。

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樂天連續兩年打進台灣大賽，前一次被4戰橫掃落敗，今年則是打到第七戰才被淘汰，但連續2年，樂天戰力也十分堅強，可惜都沒能奪冠。

壯壯在2013年開始加入中信兄弟啦啦隊，之後兄弟就開始奪亞軍，連到之後轉隊到樂天，她也依舊逃不過亞軍魔咒，被球迷笑說是「亞軍女神」。

壯壯臉書寫下：

中華職棒34年結束了

很難過在今年我們只差了一步就走到了冠軍

也在壯壯的2013-2023的10年職業生涯中

10年8次，10年8亞

我差了8步，每一次都跟冠軍擦身而過

真的體會到什麼叫做

笑著笑著就哭了的感覺

但…

我還是不斷提醒自己著

千萬不能哭著哭著….就不笑了🙂

在這10年的應援生涯中

非常感謝前人的用心栽培

到現在每一刻支持我們的你們

這點點滴滴在心中的感恩

真的是我生命裡最大的寶藏了吧❤️

我會這麼愛棒球、熱愛運動

我想是我在當中體會到了

要成為一個好的運動員

真的是對自己的一個精神較量

「All in or Nothing 要麼出擊，要麼出局」

在比賽高張力競賽的過程中

要如何心平氣和的全力以赴才能戰勝自己

這是一個多高級的境界呀！

連我直到現在也在不斷學習當中🌟

所以我很幸運用純粹的心

感謝我能在體育這個產業

付出我任何一個小小的心力加油著！

不免俗的在今年要講第10次的感謝詞

也許你們都聽爛了🤣🤣🤣

非常感謝這一路走來陪伴著我們

不畏風吹日曬進球場吶喊加油的你們

我們又一起締造了一年新的歷史了

你我都真真實實的在這段美麗的回憶裡

在今年對我來說特別不一樣的是

我們因為啦啦隊走上國際舞台

讓全世界更認識台灣

這真的是我生涯當中最值得紀念的一年了

這可能是我進啦啦隊這行時

想都沒有想過會發生的事情

也非常感謝Rakuten 樂天球團

賦予我這麼重大的任務

帶領著女孩們踏上MLB紅土

棒球場上這個最高殿堂

讓世界上看到台灣最純粹最熱情的應援精神

讓我這顆啦啦隊界的長青樹！？

（我知道你們很多人又要說我是從小看壯壯應援到大的耶，好啦！我就是你們的啦啦隊阿__嘛🤣

我只是出道的早又不是年紀老…🥹

讓我用十年自身的經歷向國際介紹

女孩及團長這個應援文化中

在棒球場上所扮演的角色在台灣棒球上

有如此重要特別的存在

也非常感謝我的家庭

讓我在大學學習科系上剛好是唸外語系

可以在出國時為團隊及採訪時

在有臨時的狀況的發生時能幫上更多的忙🫶🏻

當然

一個完整的球季

也要特別感謝球團所有工作人員的努力

女孩的付出、MC主持的串連

團長間們的互相配合才會有完美的一場比賽

在今年我也特別感謝我團長搭檔們

我的師父群，誠哥、杰哥、G哥

以及最挺我的Rina及Aby❤️

有你們對我的支持及相挺

讓我在我最低落的時候有你們的陪伴

你們的全力守護幫忙我排班

及球團專業的安排配置下

我們各自完成了球團賦予我們今年的任務

完成了今年每一場的演出

每一次也讓我們都更了解彼此

我們是彼此的相互支柱

真的很謝謝，有你們真好❤️

再來最後也感謝最關注我的酸酸及黑黑們

不管我有多不想看

你們還是可以想盡辦法傳給我讓我看到

就算我用盡全力只看向美好的一面

你們每天還是可以給我全新的打擊🤣

有時也不得不佩服你們的精神及創意

也是展現出不屈不饒的精神啊😂

也許真的影響到我了

也許真的讓我有好幾次害怕進到球場

讓我好幾次懷疑自己的不好

看著球迷們的眼神沒有以前那麼的單純

心裡害怕著我會不會今天又哪裡做不好了🥲

但現在我想說

我不會被你們這些棒球毒瘤們給打敗的

我也會不斷的努力再進化

一樣不屈不饒的等待我冠軍到來的那一刻！

10年8亞又怎樣

This is me 這就是我

致未來的我！Better for it！

不然就

.

.

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各大國際體育賽事 尚未排名前三名項目

歡迎內洽啦啦隊團長壯壯！

#保底銀牌

#亞軍保證

我是你們的啦啦隊團長壯壯

我愛你們！

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