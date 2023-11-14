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台幣貶破32.3元！換美元放定存划算嗎？專家建議分批且勿死守價位

▲新台幣兌美元已快貶到32.5元，現在換美元放定存賺利差還划算嗎?專家建議秉持兩大原則，分批換且不要死守一個價位，想鎖高利，選長天期會比短天期好。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元已快貶到32.5元，現在換美元放定存賺利差還划算嗎?專家建議秉持兩大原則，分批換且不要死守一個價位，想鎖高利，選長天期會比短天期好。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國升息循環進入尾聲，但市場普遍預期高利率仍會維持一段時間，最快也要到明（2024）年下半年才會降息，美元有望獲得支撐，美元定存年息仍有5%以上。只是，新台幣兌美元也已貶破32.3元，現在換美元存定存還划算嗎？凱基銀行財富管理處副總經理鄧志豪接受《NOWnews今日新聞》採訪時建議，秉持2大原則，分批換且不要死守一個價位不放，若想要鎖高利，長天期比短天期好，可避開資金到期再投資的風險。

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鄧志豪表示，確實很多客戶會問新台幣快貶到32.5元，現在還可以投資美元嗎？他說，雖然新台幣還在貶，若與日圓、韓元表現來看，日圓、韓元兌美元從2011年以來已貶了43%、23%，新台幣則貶值13%，這也是為什麼最近大家都在換日圓，因為日圓貶更多、相對便宜。

此外，台灣這一年出口表現不好，新台幣貶幅不若出口競爭國日圓及韓元大，加上台美利差仍大，歐元與美元利差約1%，新台幣10年期公債利率約1.16%，美國10年期公債則在4.6%，台美利差更大，市場預期新台幣還有貶值空間，因此，還是可以布局美元，尤其銀行仍持續推出美元優利定存年息還有5%以上。

至於投資人擔心新台幣兌美元已貶破32.3元，換美元成本會不會太高？鄧志豪建議秉持2大原則，即分批換匯且不要死守一個價位不放。他認為，短期匯率上下波動，能見度相對較低，尤其新台幣兌美元屬淺碟市場，交易量不大，短期較難判斷匯率走勢，當沒法判斷匯率走勢，還不如看長期匯率趨勢，如果長期看美元會相對強勢，就不要想說要換在最低點，建議採分批布局，可將資金分成3筆，分批進場。

另外，他也建議，不要死守一個價位不放。他有客戶因為曾看過新台幣30.5元價位，就設定30.5元以下才要換匯，不然就覺得吃虧，結果美元升值太快，新台幣兌美元一路貶，如今都快貶到32.5元，結果客戶一直沒法換匯，導致換匯機會成本越來越高。

因此，若採分批進場，鄧志豪建議第一筆就直接先換，之後有較低價位再換第二筆，如果價位往上走了，也不會覺吃虧，因為之前已有換到更便宜價格，他建議投資人用平均成本概念來換匯，才不會永遠等不到想要的價位，只能看著價位越走越高。

同時，即便目前短天期美元定存仍有年息5%以上，他表示，就追求長期穩定報酬來看，建議選擇長天期有固定收益的產品，可規避明年下半年美國開始降息，資金到期再投資的風險，若現在選1年期定存，明年到期要再續存，恐怕就沒這麼高的利率，畢竟美元利率跟著美國聯準會（Fed）決策走，一旦降息速度加快，原本高利率投資到期後，無法再看到那麼高的利率水準。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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