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新北耶誕城點燈了！「絕美主燈」耶誕樹搶先看　必拍7光廊、4大道

▲「2023新北市歡樂耶誕城」將於11月17日開城，最重要的主燈「不再是竹筍」，以浪漫的天幕式燈飾遮罩，並化身為抹茶耶誕樹蛋糕，相當浪漫又帶點科技感。（圖／記者葉政勳攝）
▲「2023新北市歡樂耶誕城」將於11月17日開城，最重要的主燈「不再是竹筍」，以浪漫的天幕式燈飾遮罩，並化身為抹茶耶誕樹蛋糕，相當浪漫又帶點科技感。（圖／記者葉政勳攝）

記者葉盛耀/綜合報導

「2023新北市歡樂耶誕城」將邁向第13年，去年活動總計突破770萬人次，今年新北市耶誕歡樂城將於2023年11月17日~2024年1月1日。分別在市民廣場、站前廣場、萬坪公園及府中廣場等，營造夢幻主題燈海。最重要的主燈，今年外型不再「像是一根竹筍」，而是以浪漫的天幕式燈飾遮罩並化身為抹茶耶誕樹蛋糕。究竟有哪些必拍必逛的燈飾，《NOWnews今日新聞》整理七大點，帶您每個重點搶先看。

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除了超美的蛋糕聖誕樹，今年新北耶誕城主題為桑塔熊與他的好朋友，超巨大桑塔熊裝扮成聖誕老人直接就坐在新北市政府大廳。另外此次還結合七大光廊、四大祈福大道。即便’還未正式開城，現場已經吸引許多民眾前往合照打卡。

📍主燈抹茶耶誕樹蛋糕
往年總被網友稱為竹筍的主燈耶誕樹，今年設計為抹茶耶誕樹蛋糕，並有天幕式燈飾，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹。

亮燈時間：17:30-24:00
主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘(假日將視舞台活動時間調整為無聲版主燈秀)
位置：市民廣場

▲主燈抹茶椰蛋樹蛋糕的另外一側，也可看到許多民眾前往拍照打卡。（圖／記者葉政勳攝）
▲主燈抹茶耶誕樹蛋糕的另外一側，也可看到許多民眾前往拍照打卡。（圖／記者葉政勳攝）
📍主題桑塔熊FUN樂園
今年主題為桑塔熊與他的五位好朋友蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍。至於主角桑塔熊就直接坐在新北市政府大廳，每個民眾一入內就能見到那超巨大卻是超萌的反差模樣。

亮燈時間：17:30-23:00
位置：新北市政府一樓大廳

▲今年的主題為桑塔熊，巨大卻很萌的桑塔熊就坐在新北市府大廳。（圖／記者葉政勳攝）
▲今年的主題為桑塔熊，巨大卻很萌的桑塔熊就坐在新北市府大廳。（圖／記者葉政勳攝）
📍史上最廣光雕投影秀「翻滾吧!桑塔熊」
備受國際矚目的光雕投影秀，今年將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，將以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。預計11月17日將正式與民眾見面。

亮燈時間：17:30-24:00
位置：市民廣場

▲「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，將以創新裸視3D投影技術，11月17日才會正式與大家見面。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「新北歡樂耶誕城」光雕投影秀，今年創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，將以創新裸視3D投影技術，11月17日才會正式與大家見面。（圖／記者葉盛耀攝）
📍巧克鼠歡樂頌
巧克鼠是個會動的巨大燈飾，現場會慢慢地一上一下探頭出來，看起來也十足療癒。

亮燈時間：17:30-24:00
位置：新府路、中山路口

▲巧克鼠是個會動的燈飾，一上一下也相當可愛。（圖／記者葉政勳攝）
▲巧克鼠是個會動的燈飾，一上一下也相當可愛。（圖／記者葉政勳攝）
📍白爛貓的甜蜜耶誕派對LAN LAN CAT Sweet Xmas Party
燈區有歡樂又溫馨的白爛貓耶誕派對布置，還有「白爛貓的29個舞臺」，將新北饒富趣味的地景及在地特色美食，以幽默風趣方式現身新北歡樂耶誕城。

亮燈時間：17:30-24:00
位置：萬坪公園

▲白爛貓耶誕派對布置，以幽默又饒富趣味的方式展現。（圖／記者葉政勳攝）
▲白爛貓耶誕派對布置，以幽默又饒富趣味的方式展現。（圖／記者葉政勳攝）
▲白爛貓有好幾個燈區，每個都有趣又好拍。（圖／記者葉政勳攝）
▲白爛貓有好幾個燈區，每個都有趣又好拍。（圖／記者葉政勳攝）
📍七大光廊
主要以天橋打造，包含銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，每個都有各式的獨特設計，讓民眾可以一起拍好拍滿。

亮燈時間：17:30-24:00
位置：周邊大樓天橋

▲周邊的天橋全佈置成七大光廊，相當浪漫。（圖／記者葉政勳攝）
▲周邊的天橋全佈置成七大光廊，相當浪漫。（圖／記者葉政勳攝）
▲七大光廊都是不同設計感，一樣絢爛迷人。（圖／記者葉政勳攝）
▲七大光廊都是不同設計感，一樣絢爛迷人。（圖／記者葉政勳攝）
📍四大祈福大道
包含天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及Sweet World，光是直接散步置身在其中，就能直接感受繽紛浪漫的滿滿耶誕氛圍。

亮燈時間：17:30-24:00
位置：市民廣場周邊人行道

▲周邊的步道也佈置成四大祈福步道，包含天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道。（圖／記者葉盛耀攝）
▲周邊的步道也佈置成四大祈福步道，包含天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道。（圖／記者葉盛耀攝）
另外，新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11月17日（五）首登場，接著11月18日(六)至11月19日(日)舉辦「童趣嘉年華」，而聲量高的巨星耶誕演唱會，也將於12月9日(六)至12月10日(日)開唱，此外，具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12月15日(五)至12月17日(日)盛大登場。

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