新北耶誕城點燈了！「絕美主燈」耶誕樹搶先看　必拍7光廊、4大道

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📍主燈抹茶耶誕樹蛋糕
往年總被網友稱為竹筍的主燈耶誕樹，今年設計為抹茶耶誕樹蛋糕，並有天幕式燈飾，周圍設置繽紛甜點蛋糕以及層層光影設計，宛如蛋糕糖霜般點綴整個耶誕樹。
亮燈時間：17:30-24:00
主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次，每次5分鐘(假日將視舞台活動時間調整為無聲版主燈秀)
位置：市民廣場
📍主題桑塔熊FUN樂園
今年主題為桑塔熊與他的五位好朋友蘿比兔、薑餅人、雪諾曼、巧克鼠及馬卡龍。至於主角桑塔熊就直接坐在新北市政府大廳，每個民眾一入內就能見到那超巨大卻是超萌的反差模樣。
亮燈時間：17:30-23:00
位置：新北市政府一樓大廳
📍史上最廣光雕投影秀「翻滾吧!桑塔熊」
備受國際矚目的光雕投影秀，今年將創下開城史上最廣光雕投影展演紀錄，將以創新裸視3D投影技術，搭配桑塔熊造型逐格燈條，展現高規沉浸式體驗聲光秀，將帶給民眾全新的感官震撼。預計11月17日將正式與民眾見面。
亮燈時間：17:30-24:00
位置：市民廣場
📍巧克鼠歡樂頌
巧克鼠是個會動的巨大燈飾，現場會慢慢地一上一下探頭出來，看起來也十足療癒。
亮燈時間：17:30-24:00
位置：新府路、中山路口
📍白爛貓的甜蜜耶誕派對LAN LAN CAT Sweet Xmas Party
燈區有歡樂又溫馨的白爛貓耶誕派對布置，還有「白爛貓的29個舞臺」，將新北饒富趣味的地景及在地特色美食，以幽默風趣方式現身新北歡樂耶誕城。
亮燈時間：17:30-24:00
位置：萬坪公園
📍七大光廊
主要以天橋打造，包含銀河光廊、琉星光廊、繁星光廊、金彩華爾滋光廊、紫藤精靈光廊、心願光廊及瑰麗光廊，每個都有各式的獨特設計，讓民眾可以一起拍好拍滿。
亮燈時間：17:30-24:00
位置：周邊大樓天橋
📍四大祈福大道
包含天使祝福大道、星想事成大道、好樹成雙大道、幸福花鹿大道及Sweet World，光是直接散步置身在其中，就能直接感受繽紛浪漫的滿滿耶誕氛圍。
亮燈時間：17:30-24:00
位置：市民廣場周邊人行道
另外，新北歡樂耶誕城豐富多樣的系列活動將由「耶誕開城秀」於11月17日（五）首登場，接著11月18日(六)至11月19日(日)舉辦「童趣嘉年華」，而聲量高的巨星耶誕演唱會，也將於12月9日(六)至12月10日(日)開唱，此外，具異國耶誕氣氛的德國耶誕派對也將於12月15日(五)至12月17日(日)盛大登場。