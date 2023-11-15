財經小辭典／ETF超多元！從季配到月月配　高股息為何成新寵

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台灣首檔ETF為元大台灣50（0050）成立於2003年6月，市場規模約3000億元，如今截至2023年10月底，市場上已有150檔ETF上市掛牌交易。ETF發展迄今，種類多元，如有股票型ETF（內含市值型、產業型、區域型等）、證信託ETF、期信託ETF、槓桿反向ETF、債券ETF等，每種ETF的屬性與風險均有不同。
早期ETF，不管是市值型、產業型還是高股息ETF，主要流行採取年配息，且市場多關注淨值成長，但自從國泰永續高股息00878首創ETF季配息後，之後新的ETF就多採季配息。再來，復華台灣科技優息00929今（2023）年6月掛牌，首創月配息，因為每個月都有現金流，讓投資人有了「安全感」，結果不到一年時間規模就突破千億元。無獨有偶，00934中信成長高股息、00936台新永續高息中小自今年11月推出後，也強調「月月配」希望吸引投資人青睞。
除了季配、月配吸引投資人外，高息型也成為「ETF關鍵字」！進一步看看今（2023）年以來，新增加的台股ETF受益人突破170萬大關，增加人數前10檔中就有6檔是高息型，其中00929、00878、00919、00713、0056高息型包辦前五名，這五檔人數今年來就增加逾131萬人，顯見高息ETF是今年來最受投資人青睞的台股ETF。
什麼是高股息ETF？高股息ETF主要是以「現金股利分配狀況」去決定成分股與權重，近來受到投資人歡迎，就是因為高股息ETF適合想要穩定現金流，偏向穩健型投資人，這些人通常期待投資後可以快速看到實質的投資報酬（現金）。不過，同樣名稱是高息，選股邏輯與方式卻各家大不同，因此證交所也提醒民眾，在挑選ETF時，應整體考量投資需求、目的與風險承受度等條件，選擇符合自己需要的ETF，也應了解ETF所追蹤的標的指數、成分證券或商品。