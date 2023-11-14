獨／愛貓太健談！鏟屎官自創「貓語教學」 眾實測驚：真的能聽懂
國外一名男子紐曼（Alec Newman）從小在農場長大，時常和許多動物有大量交流、互動，他發現貓咪特別健談，也因此發明了一系列「貓語」。有網友對愛貓實測之後，發現貓咪真的會有反應，為此感到吃驚不已，影片曝光立即引起熱議，《NOWnews今日新聞》記者也特別採訪到紐曼，他表示對於突然爆紅相當驚訝，同時也感到十分興奮。
記者賴禹妡／綜合報導
紐曼透露，他從小在農場長大，小鎮居民只有約400人，因此他經常將周遭的動物當成好友，無論是貓、馬、狗，甚至是雞都是他的玩伴。其中，他發現貓特別健談，並且在與貓的互動中找到一些語言模式。
紐曼開始自創一些「貓語」，並在朋友的貓身上測試，沒想到竟意外地成功，例如連續發出3個「Mah」短音，就是「放飯」的意思。從那時起他就開始研究貓的語言，並分享在TikTok、YouTube及IG上，獲得了許多網友的熱烈迴響。
紐曼表示，他起初會想分享這些有趣的資訊，只是因為他的貓非常健談，也許TikTok觀眾會喜歡看到這些可愛的互動，沒想到竟吸引大量關注，也令他高興直呼：「看到貓語能傳遍全世界，真是讓人感到興奮！」
有網友實測紐曼發明的新語言，對愛貓發出「Ma－ah」的音，意思就是請貓過來，當他嘗試時，貓貓們先是傻眼地愣了一下，接著他鍥而不捨地又喊了9次，發現貓貓真的起身向他走來，讓他感到相當吃驚，也讓其他網友驚喜直呼：「沒想到貓貓真的聽得懂！」
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