英國親中前首相卡麥隆回鍋任外長！蘇納克：對中政策不會改變
英國內閣昨（13）日迎來重大改組，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）宣布任命外交大臣柯維立（James Cleverly）繼任內政大臣，原內政大臣布瑞弗曼（Suella Braverman）遭革職，而前首相卡麥隆則（David Cameron）回鍋擔任外相。卡麥隆在首相任期內對中國相當友善，由他接掌外相是否意味英中關係改變？對此，蘇納克的發言人14日表示，英國將繼續維持一貫的對中政策。
記者倪浩軒/綜合報導
卡麥隆在2016年辭去首相職位後轉任規模10億英鎊（約403.8億元台幣）的中英投資基金副主席，而在重回政壇出任外交大臣後，卡麥隆表示「希望我擔任保守黨領袖11年與擔任首相6年的經驗能為首相幫上忙」，並稱自己可能「不同意蘇納克做出的一些決定」，但讚賞蘇納克是「強大而有能力的領導人」。
對於外界關心英中關係是否會改變，蘇納克的發言人14日表示，英國將繼續維持一貫的對中政策，否認了對中政策將會有所改變。
不過，英國保守黨人權委員會委員裴倫德（Luke de Pulford）認為，卡麥隆接任外長可能會淡化英國與中國之間的分歧，讓兩國建立更密切的聯繫。裴倫德更說，卡麥隆對中國的立場並不強硬，北京很可能會從這個人事任命中獲利。