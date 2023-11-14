日本舞團Avantgardey本週登台！著制服妹妹頭為文總除夕節目獻舞

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文總指出，Avantgardey由日本大阪府立登美丘高校舞蹈部顧問Akane創立，成員平均年齡21歲，有10人畢業於登美丘高校，標準造型是頂著齊瀏海短髮鮑伯頭，穿著帶有神祕、復古感的連身制服裙，舞蹈特色是整齊劃一、顏藝誇張，結合專業舞蹈及搞笑於一身，深受網友喜愛。
Avantgardey在2017年以半屏山大媽造型、80年代復古舞步（泡沫舞蹈）席捲台日網路；2023年再以職業舞團之姿殺入《美國達人秀》決賽，風潮席捲國際，目前IG累積粉絲已達92.3萬。
而登美丘高校舞蹈部為日本學生舞蹈競賽常勝軍，Akane在2017年曾為學生編舞，搭配日本女歌手荻野目洋子的Dancing Hero，影片至今在YouTube頻道累積破億點擊率，還吸引到電影「大娛樂家」團隊注意，邀請合作拍攝宣傳影片。
文總表示，Avantgardey今年在《美國達人秀》大放異彩，當時文總看到便立刻鎖定她們，希望能邀請該舞團訪台，沒想到對方立刻答應，並在合作的藝人名單中，深受節奏感強烈、台灣味的歌曲「保庇」吸引，因此相中有「台灣濱崎步」之稱的王彩樺合作。
文總透露，Avantgardey的女孩們將在明天到18日秘密來台，與台灣霹靂舞團TBC合作，訪台期間將於台北大稻埕等北台灣著名地標錄製節目表演，預計以組曲方式呈現。此行將有22人造訪台灣，包含Akane、幕後團隊2人及Avantgardey成員19人。