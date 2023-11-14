台灣近500家上市櫃公司沒女性董事 金管會要求明年起陸續調整
金管會推動「上市櫃公司永續發展行動方案」，從3方向強化董事會多元性及獨立性，除要求撤換「萬年獨董之外」，也會要求自明(2024)年起上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少1名女性董事。根據金管會統計，截至3月14日止，有將28%、497家上市櫃公司未設置女性董事，其中有163家明年已屆期（當滿3年），因此需要進行換人或補選。
記者顏真真／台北報導
為持續精進公司治理，金管會參考經濟合作暨發展組織（OECD）公司治理原則與國際趨勢，在今年3月發布「永續發展行動方案」，規劃透過3方向提升獨董獨立性及多元性政策，包括自2024年起，上市櫃公司半數獨董任期不得逾3屆；2027年起，上市櫃公司全數獨董任期均不得逾3屆。
此外，自2024年起，資本額逾百億及金融保險業上市櫃公司獨董席次不得少於1/3；自2027年起，全體上市櫃公司獨董席次均不得少於1/3。同時，，今年起，申請IPO（首次公開發行）公司應至少委任1名女性董事；自2024年起，上市櫃公司應依董事屆期完成委任至少1名女性董事；2025年女性董事未達1/3者，須在年報揭露原因及改善措施。
金管會證期局今日表示，截至今年3月14日止，還有497家上市櫃公司尚未設置女性董事，占全體上市櫃公司比例達27.9%，其中有163家上市櫃公司董事2024年任期屆滿，改選時必須增加至少1名女性董事，其餘334家上市櫃公司董事2025年任期屆滿，屆時至少也要增加1名女性董事。