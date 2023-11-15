2024行事曆「超強請假攻略」曝！7個連假爽變9天 最狂可休到12天
2023年即將結束，而2024行事曆顯示只有小年假彈性放假，僅2月17日需要補班，因此連續假期只剩四個，中秋節及雙十國慶連假都消失，和今年相比差異頗大。對此，IG粉專「蜜蜂爹」就分享2024年請假最強攻略，只要好好運用2024行事曆的國定假日及休假，就能讓連假全變9天，快來看看延長快樂的祕訣！
記者賴禹妡／綜合報導
根據行政院人事行政總處公布2024的行事曆，明年僅有小年夜需要補班，然而兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。因此2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天，其他的則都是跳休的情況，像中秋節就需要休2天、上1天再休1天，國慶日則是休1天、上1天再休2天。
📍「蜜蜂爹」2024年最強請假攻略如下
元旦（12/30～1/1）請4天休9天：原定3天假，多請1/2～1/5就能休9天。
農曆春節（2/8～2/14）請3天休12天：原定7天假，多請2/5～2/7就能休12天。
228紀念日（2/28）請4天休9天：原定1天假，多請2/26、2/27、2/29、3/1就能休9天。
清明節（4/4～4/7）請3天休9天：原定4天假，多請4/1～4/3就能休9天。
勞動節（5/1）請4天休9天：原定1天假，多請4/29、4/30、5/2、5/3就能休9天。
端午節（6/10）請4天休9天：原定3天假，多請6/11～6/14就能休9天。
中秋節（9/17）請4天休9天：原定1天假，多請9/16、9/18～9/20就能休9天。
雙十節（10/10）請4天休9天：原定1天假，多請10/7～10/9、10/11就能休9天。