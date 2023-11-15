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2024行事曆「超強請假攻略」曝！7個連假爽變9天　最狂可休到12天

▲2024行事曆顯示只有小年假彈性放假，僅2月17日需要補班，因此連續假期只剩四個，中秋節及雙十國慶連假都消失，和今年相比差異頗大。（示意圖／擷取自pexels）
▲2024行事曆顯示只有小年假彈性放假，僅2月17日需要補班，因此連續假期只剩四個，中秋節及雙十國慶連假都消失，和今年相比差異頗大。（示意圖／擷取自pexels）

記者賴禹妡／綜合報導

2023年即將結束，而2024行事曆顯示只有小年假彈性放假，僅2月17日需要補班，因此連續假期只剩四個，中秋節及雙十國慶連假都消失，和今年相比差異頗大。對此，IG粉專「蜜蜂爹」就分享2024年請假最強攻略，只要好好運用2024行事曆的國定假日及休假，就能讓連假全變9天，快來看看延長快樂的祕訣！ 

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根據行政院人事行政總處公布2024的行事曆，明年僅有小年夜需要補班，然而兒童節跟清明節又正好是平日禮拜四跟禮拜五，所以沒有調整彈性放假補班的問題。因此2024年的自然連續假期只有四個，分別是跨年到元旦（週一）3天、過年（補班彈性放假）7天、兒童清明連假4天、端午節3天，其他的則都是跳休的情況，像中秋節就需要休2天、上1天再休1天，國慶日則是休1天、上1天再休2天。 

▲行政院人事總處拍板2024行事曆，3天以上連假剩下4個，而補班日也只剩下一天。（圖/NOWnews製作）
▲行政院人事總處拍板2024行事曆，3天以上連假剩下4個，而補班日也只剩下一天。（圖／NOWnews製作）
📍「蜜蜂爹」2024年最強請假攻略如下

元旦（12/30～1/1）請4天休9天：原定3天假，多請1/2～1/5就能休9天。

農曆春節（2/8～2/14）請3天休12天：原定7天假，多請2/5～2/7就能休12天。   

228紀念日（2/28）請4天休9天：原定1天假，多請2/26、2/27、2/29、3/1就能休9天。 

清明節（4/4～4/7）請3天休9天：原定4天假，多請4/1～4/3就能休9天。 

勞動節（5/1）請4天休9天：原定1天假，多請4/29、4/30、5/2、5/3就能休9天。 

端午節（6/10）請4天休9天：原定3天假，多請6/11～6/14就能休9天。 

中秋節（9/17）請4天休9天：原定1天假，多請9/16、9/18～9/20就能休9天。   

雙十節（10/10）請4天休9天：原定1天假，多請10/7～10/9、10/11就能休9天。 

▲IG粉專「蜜蜂爹」分享2024年請假最強攻略，只要好好運用國定假日及休假，就能讓連假全變9天。（圖／IG＠beerich168授權提供）
▲▼IG粉專「蜜蜂爹」分享2024年請假最強攻略，只要好好運用國定假日及休假，就能讓連假全變9天。（圖／IG＠beerich168授權提供）
▲IG粉專「蜜蜂爹」分享2024年請假最強攻略，只要好好運用國定假日及休假，就能讓連假全變9天。（圖／IG＠beerich168授權提供）

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