搞笑男星成功等到小童星成年！岩井勇氣宣布娶回小18歲奧森皋月
37歲岩井勇氣是日本搞笑團體「原市」，昨（13）日突宣布結婚消息，未婚妻是小他18歲的女星奧森皋月，令外界感到驚訝不已。他們在2017年錄製節目時初相見，一認愛就是婚訊，不過這也遭到懷疑2人交往時，女方恐怕仍為未成年，待奧森皋月終於成年才宣布婚訊，引起一陣負面評論。
記者蔡依庭／綜合報導
岩井勇氣將與童星出身的演員奧森皋月結婚，聲明裡透露雙方今年初開始交往。他被女方的誠實又正直的氣質所吸引，動念想要攜手過餘生，並且承諾未來會以「原市」的成員岩井勇氣的身分，還有為人丈夫的身分更努力活動，謙虛表示兩人尚有不足的地方，希望粉絲可以給予不變的應援。
儘管岩井勇氣強調今年初才開始交往，但他們早在2017年就透過節目《Oha Suta》（早安攝影棚）相識，當年奧森皋月還是個少女、只有13歲。她出生於2004年5月已經滿19歲，但日本民法2022年才把成年年齡下修為18歲，所以半年前她只有18歲，成年界線恰好處於模糊地帶。
相差18歲的情侶檔引起熱烈討論，他們雖遭到網友質疑交往時間點太過模糊，但也有粉絲給予熱烈應援，湧入奧森皋月的官方IG寫下祝福留言。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁