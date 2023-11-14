美通膨降溫！美元指數跳水急跌失守105 日圓升破151
美國今（14）日晚間公布今（2023）年10月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，扣除食品和能源成本的核心CPI年增4.0％，表現均優於市場預期，讓美國12月升息機率進一步降低，國際盤美元指數跳水急跌，失守105整數關卡，日圓也升破151兌1美元，若走勢持續下去，預料明日亞洲貨幣包括新台幣兌美元也有望有一波彈升。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布，美國10月CPI年增3.2％，增幅低於市場預期的3.3％，與9月的年增率3.7％相比更是明顯有所滑落，而10月扣除食品和能源成本的核心CPI年增4.0％，與上月4.1％將比降低了0.1％，為近兩年新低，顯示通貨膨脹持續降溫。
根據《CNBC》報導，CPI表現優於市場預期，雖然仍高於美國聯準會希望達到的2％目標，但已經讓投資者大為振奮，市場普遍相信隨著通膨降溫，聯準會不太可能再繼續升息。
美國通膨續降溫，也強化市場對利率已觸頂、美國聯準明年下半年有望降息的預期心理，美元指數也急速下殺，貶破了105整數關卡，來到104.47，而日圓兌美元大升，並升破了151價位，來到150.73兌1美元，美國10年期公債殖利率滑落至4.5%。