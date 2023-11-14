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劉亮佐超有事！幻想遭老婆趙小僑戴綠帽　屈中恆傻眼衰被迫當小王

▲劉亮佐（右起）想到賴雅妍、蔡燦得在劇裡偷吃，太入戲竟幻想現實中老婆趙小僑偷吃好友屈中恆。（圖／果陀）
▲劉亮佐（右起）想到賴雅妍、蔡燦得在劇裡偷吃，太入戲竟幻想現實中老婆趙小僑偷吃好友屈中恆。（圖／果陀）

記者蔡依庭／台北報導

屈中恆、賴雅妍、蔡燦得和劉亮佐今（14）日出席果陀劇場《妳和我和他的真相》平安夜加場記者會，屈中恆劇中被安排偷情劉亮佐老婆賴雅妍，劉亮佐笑問：「你們知道最可怕的是什麼嗎？我的老婆是趙小僑，當我要帶入角色的時候，我就在想像如果有一天，屈中恆和趙小僑要發生婚外情，我該怎麼辦？」屈中恆則大笑說：「真的想太多了！」

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蔡燦得飾演屈中恆的太太，在劇中同樣是被出軌，「我在劇中的角色是一個老師，外表看似很無害但其實很有個性，而且隨著劇情的發展，我的角色會變得蠻關鍵的，有點城府有點心機，是很有趣的挑戰。」

她坦言會接演完全是被劇本吸引，加上演員她都很喜歡，「雅妍是我心目中的女神，雖然這次在劇中沒有直接的對手戲，但可以一起在舞台上演出就覺得很開心。」然後笑稱，她和屈中恆從年輕合作到現在，「小時候的屈哥很像詹姆士狄恩（James Byron Dean），對戲的時候都會不小心愛上他。」

▲賴雅妍（右）和屈中恆飾演一對偷情組合。（圖／果陀）
▲賴雅妍（右）和屈中恆飾演一對偷情組合。（圖／果陀）
屈中恆雖然劇場經驗豐富，但這次要全程不下台的演出還是難掩緊張，剛好賴雅妍也想找他討論，於是2人就在正式排練前「私約」讀本做功課。屈中恆分享最有挑戰的合作演員，「坦白說其實是斗哥，跟阿得和雅妍的戲重點都在『圓謊』，但跟斗哥的戲是很複雜的，不知道對方真正在想什麼，那個心態的轉折是很挑戰。」

賴雅妍在劇中飾演出軌的已婚人妻，不過自己未婚又沒偷情過，加上台詞大膽實在難以啟口，「幸好跟屈哥先讀本過幾次後，覺得心安許多，但這個劇本太有趣了，每一次的對詞都會有不同的火花跟心情，可能到上台演出前都還會有變化！」

賴雅妍其實都沒和其他演員有對手戲，但會觀摩他人調整自己狀態，還拜託「這齣戲真的要請其他學長姐們多多幫忙了。」而票房開紅盤要在平安夜加演演出，她也打趣說，「其實最希望的是我們在舞台上的演出一切平安。」果陀劇場《妳和我和他的真相》將在12月24日平安夜晚間加場。

▲賴雅妍（左）和劉亮佐首次搭檔演夫妻。（圖／果陀）
▲賴雅妍（左）和劉亮佐首次搭檔演夫妻。（圖／果陀）
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