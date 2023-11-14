劉亮佐超有事！幻想遭老婆趙小僑戴綠帽　屈中恆傻眼衰被迫當小王

我是廣告 請繼續往下閱讀
她坦言會接演完全是被劇本吸引，加上演員她都很喜歡，「雅妍是我心目中的女神，雖然這次在劇中沒有直接的對手戲，但可以一起在舞台上演出就覺得很開心。」然後笑稱，她和屈中恆從年輕合作到現在，「小時候的屈哥很像詹姆士狄恩（James Byron Dean），對戲的時候都會不小心愛上他。」
屈中恆雖然劇場經驗豐富，但這次要全程不下台的演出還是難掩緊張，剛好賴雅妍也想找他討論，於是2人就在正式排練前「私約」讀本做功課。屈中恆分享最有挑戰的合作演員，「坦白說其實是斗哥，跟阿得和雅妍的戲重點都在『圓謊』，但跟斗哥的戲是很複雜的，不知道對方真正在想什麼，那個心態的轉折是很挑戰。」
賴雅妍在劇中飾演出軌的已婚人妻，不過自己未婚又沒偷情過，加上台詞大膽實在難以啟口，「幸好跟屈哥先讀本過幾次後，覺得心安許多，但這個劇本太有趣了，每一次的對詞都會有不同的火花跟心情，可能到上台演出前都還會有變化！」
賴雅妍其實都沒和其他演員有對手戲，但會觀摩他人調整自己狀態，還拜託「這齣戲真的要請其他學長姐們多多幫忙了。」而票房開紅盤要在平安夜加演演出，她也打趣說，「其實最希望的是我們在舞台上的演出一切平安。」果陀劇場《妳和我和他的真相》將在12月24日平安夜晚間加場。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁