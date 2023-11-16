專訪／樋熥支付攜黑潮瞄準金融科技需求　一站式服務助攻企業轉型

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樋熥支付自去年開始，陸續向海外如台灣、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及越南等地佈局，在協助解決當地中小企業線上線下收款與管理痛點的同時，也助其走出國際、拓展商機。
樋熥支付CEO余孟滔表示，台灣經濟強大、金融科技發展迅速，加上中小企業、零售市場龐大，統計數字指出，去年台灣中小企業家數占全體企業的98%以上，銷售額占比超過5成。與此同時，台灣去年非現付交易筆數高達54億筆、交易額6.17兆元，若以每年13%的成長率來看，今年交易額上看7兆元，由此顯示，金融科技解決方案可望為企業和消費者提供價值，實現更高效、更便捷的金融交易和零售體驗。
選擇在台落地後，為尋覓理念一致，且深入了解當地市場的合作夥伴，樋熥支付收購台灣的金融第三方代收代付公司黑潮數位，看好黑潮與富邦商業銀行合作信用卡收單，樋熥相信收購的決定將有助於公司在台灣市場實現成長。
黑潮在台灣已有強大的品牌聲譽與客戶信任度， 然而，過去公司在台推動支付時，少了POS軟體（銷售時點情報系統） 支撐，如今搭上樋熥旗下提供POS零售點餐創新科技系統的新創「BOXS」，以及樋熥本身的支付收款服務等資源 ，三者的結合各司其職，可謂強強聯手，不只可將刷卡、金流、電子支付、電子票證一體化，還能提供全方位的解決方案，有助於中小企業創新與轉型，適應現代商業需求，進而推動金融科技發展。
儘管雙方擁有戰略性的合作關係，仍受「設備」設置所困擾，黑潮總經理黃武琦表示，每個地方都有屬於當地的認證規範，況且只要是與支付、金流有關的規範都會比較嚴格，因此在前置作業上需要花費一點時間，不過可喜的事，合作模式與系統建置皆為可複製化，因此只要取得相關的資格與認證後，可望加快發展與推廣進程，等同「頭過身就過」，預計雙方成果最快明年Q1上線。
余孟滔堅定的表示，他看好中小企業的成長潛力，認為沒有一間大公司不是從中小企業慢慢茁壯而來，且當中小企業未來在佈局海外時，也能透過樋熥「跨國際、跨平台、跨系統、跨支付」的服務特性，直接前往當地立足，不必考慮異地支付不同步等複雜問題，當然，若有香港公司想進軍台灣，樋熥提供的支付系統也能助其快速在台落地。
樋熥支付看見了與黑潮聯手穩定台灣市場的巨大潛力，透過合併，結合雙方優勢，公司渴望實現更多的成長機會，未來也將持續投資、擴展業務，以滿足台灣客戶日益增長的金融科技需求，期待在台灣市場取得長期的成功。