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專訪／樋熥支付攜黑潮瞄準金融科技需求　一站式服務助攻企業轉型

▲香港支付公司樋熥於去年進軍台灣，收購台灣的金融第三方代收代付公司黑潮數位，強強聯手提供刷卡、金流、電子支付、電子票證、電子發票等一站式服務。（圖／記者陳明安攝影）
▲香港支付公司樋熥於去年進軍台灣，收購台灣的金融第三方代收代付公司黑潮數位，強強聯手提供刷卡、金流、電子支付、電子票證、電子發票等一站式服務。（圖／記者陳明安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

香港支付公司樋熥於去年進軍台灣，收購台灣的金融第三方代收代付公司黑潮數位，強強聯手、整合線上線下，提供刷卡、金流、電子支付、電子票證、電子發票等一站式服務，解決中小企業創新與轉型痛點，樋熥也盼能透過此次合作滿足台灣客戶日益增長的金融科技需求之際，在台市場取得長期的成功。

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樋熥支付成立於2017年，致力於整合線上線下付款服務，合作的終端市場品牌商超過1萬個，提供一站式付款系統，整合交易、收款管理、結算、中小企貸款等金融配套服務，協助企業、店家提升營運效率、節省成本、增加營業額。樋熥支付的業務重心主要在香港，2021年的交易總額大約48億港幣，去（2022）年超過70億港幣，今（2023）年預期交易總額將達100億港幣。

樋熥支付自去年開始，陸續向海外如台灣、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼及越南等地佈局，在協助解決當地中小企業線上線下收款與管理痛點的同時，也助其走出國際、拓展商機。

樋熥支付CEO余孟滔表示，台灣經濟強大、金融科技發展迅速，加上中小企業、零售市場龐大，統計數字指出，去年台灣中小企業家數占全體企業的98%以上，銷售額占比超過5成。與此同時，台灣去年非現付交易筆數高達54億筆、交易額6.17兆元，若以每年13%的成長率來看，今年交易額上看7兆元，由此顯示，金融科技解決方案可望為企業和消費者提供價值，實現更高效、更便捷的金融交易和零售體驗。

▲樋熥支付CEO余孟滔盼藉由收購黑潮數位，協助解決台灣中小企業創新與轉型痛點。（圖／記者陳明安攝影）
▲樋熥支付CEO余孟滔盼藉由收購黑潮數位，協助解決台灣中小企業創新與轉型痛點。（圖／記者陳明安攝影）
選擇在台落地後，為尋覓理念一致，且深入了解當地市場的合作夥伴，樋熥支付收購台灣的金融第三方代收代付公司黑潮數位，看好黑潮與富邦商業銀行合作信用卡收單，樋熥相信收購的決定將有助於公司在台灣市場實現成長。

黑潮在台灣已有強大的品牌聲譽與客戶信任度， 然而，過去公司在台推動支付時，少了POS軟體（銷售時點情報系統） 支撐，如今搭上樋熥旗下提供POS零售點餐創新科技系統的新創「BOXS」，以及樋熥本身的支付收款服務等資源 ，三者的結合各司其職，可謂強強聯手，不只可將刷卡、金流、電子支付、電子票證一體化，還能提供全方位的解決方案，有助於中小企業創新與轉型，適應現代商業需求，進而推動金融科技發展。

儘管雙方擁有戰略性的合作關係，仍受「設備」設置所困擾，黑潮總經理黃武琦表示，每個地方都有屬於當地的認證規範，況且只要是與支付、金流有關的規範都會比較嚴格，因此在前置作業上需要花費一點時間，不過可喜的事，合作模式與系統建置皆為可複製化，因此只要取得相關的資格與認證後，可望加快發展與推廣進程，等同「頭過身就過」，預計雙方成果最快明年Q1上線。

▲黑潮總經理黃武琦指出，與樋熥支付的合作，可望進一步推動金融科技發展。（圖／記者陳明安）
▲黑潮總經理黃武琦指出，與樋熥支付的合作，可望進一步推動台灣金融科技發展。（圖／記者陳明安攝）
余孟滔堅定的表示，他看好中小企業的成長潛力，認為沒有一間大公司不是從中小企業慢慢茁壯而來，且當中小企業未來在佈局海外時，也能透過樋熥「跨國際、跨平台、跨系統、跨支付」的服務特性，直接前往當地立足，不必考慮異地支付不同步等複雜問題，當然，若有香港公司想進軍台灣，樋熥提供的支付系統也能助其快速在台落地。

樋熥支付看見了與黑潮聯手穩定台灣市場的巨大潛力，透過合併，結合雙方優勢，公司渴望實現更多的成長機會，未來也將持續投資、擴展業務，以滿足台灣客戶日益增長的金融科技需求，期待在台灣市場取得長期的成功。

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