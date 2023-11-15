限3天！全家特大美式、冰淇淋買1送1　冷氣團發威「泡麵半價吃」

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📍門市｜11月17日至11月19日
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◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）
◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）
◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月19日
◾FMC鹼性離子水1385ml 買1送1（原價35元、特價18元）
◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1（原價40元、特價20元）
◾農心超進化辛碗麵買1送1（原價99元、特價50元）
◾Paldo食麵王炒碼海鮮風味買1送1（原價99元、特價50元）
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📍APP隨買跨店取｜11月15日至11月28日
◾FMC金萱二十七 買1送1（原價30元、特價15元）
◾FMC桂花金烏龍買1送1（原價30元、特價15元）
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◾ 萬丹鮮乳936ml 10入特價749元，71折（原價106元、特價75元）
◾ 林鳳營無加糖特濃重乳優格/林鳳營草莓特濃重乳優格，同品項5入特價111元，63折（原價35元、特價22.2元）
◾ 林鳳營實感莓果燕麥有料優格 4入特價111元，62折（原價45元、特價28元）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月28日
◾ 貝納頌經典曼特寧／貝納頌經典拿鐵／貝納頌經典榛果風味拿鐵／貝納頌經典黑咖啡，同品項10入特價222元
◾ LCA活菌原味發酵乳／LCA活菌清爽發酵乳，同品項6入特價111元
◾ 農搾檸檬飲/農搾金桔檸檬飲/農搾檸檬青茶，同品項6入特價111元
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