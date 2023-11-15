台灣最強遊樂園換人了！冠軍「單月63萬人」造訪　劍湖山僅排第6

限3天！全家特大美式、冰淇淋買1送1　冷氣團發威「泡麵半價吃」

▲全家咖啡限3天買1送1外，今起購買Let’s Café、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個「聖誕主題杯塞」。（圖／全家提供）
▲全家咖啡限3天買1送1外，今起購買Let’s Café、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個「聖誕主題杯塞」。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全家本週康康五優惠曝光，自11月17日起至19日限定，有特大杯美式任選買1送1優惠，還有杜老爺草莓優格雪糕、2款韓國泡麵買1送1優惠，相當於半價入手，加上同時開跑的中華職棒34年台灣大賽謝幕檔期，必囤優惠商品懶人包一次收！也別錯過，今起7-11「厚乳拿鐵」買2送2，可APP寄杯慢慢喝。

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🟡全家

📍門市｜11月17日至11月19日
◾大杯特濃美式買1送1（原價55元、特價28元）

◾特大杯美式買1送1（原價60元、特價30元）

購買現煮咖啡、私品茶全品項任一杯+9元即贈一個「聖誕主題杯塞」

◾FMC氣泡水／檸檬氣泡水任選買1送1（原價29元、特價15元）

◾FMC鮮乳金磚派，同品項買1送1（原價40元、特價20）

◾FMC紅酒釀蘋果乾甜點，同品項買1送1（原價69元、特價35）

▲全家本週康康五優惠，11/17起至11/19限定，有咖啡、泡麵買1送1。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠，11/17起至11/19限定，有咖啡、泡麵買1送1。（圖／全家提供）
▲全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿！特濃美式、甜點「買一送一」限3天。（圖／全家提供）
▲全家感謝「10號隊友」支持樂天桃猿！​​​​​​​特濃美式、甜點「買1送1」限3天。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月19日

◾FMC鹼性離子水1385ml 買1送1（原價35元、特價18元）

◾杜老爺草莓蘋果優格雪糕買1送1（原價40元、特價20元）

◾農心超進化辛碗麵買1送1（原價99元、特價50元）

◾Paldo食麵王炒碼海鮮風味買1送1（原價99元、特價50元）

◾優雅食 星太郎香菜超寬條餅買1送1（原價39元、特價20元）

📍APP隨買跨店取｜11月15日至11月28日

◾FMC金萱二十七 買1送1（原價30元、特價15元）

◾FMC桂花金烏龍買1送1（原價30元、特價15元）

◾ 林鳳營936ml鮮乳系列（全脂／低脂） 任選10入特價739元，71折（原價99元、特價74元）

◾ 萬丹鮮乳936ml 10入特價749元，71折（原價106元、特價75元）

◾ 林鳳營無加糖特濃重乳優格/林鳳營草莓特濃重乳優格，同品項5入特價111元，63折（原價35元、特價22.2元）

◾ 林鳳營實感莓果燕麥有料優格 4入特價111元，62折（原價45元、特價28元）

▲（圖／全家提供）
▲全家今起林鳳營936ml鮮乳系列（全脂／低脂） 任選10入特價739元。（圖／全家提供）
📍APP隨買跨店取｜11月17日至11月28日

◾ 貝納頌經典曼特寧／貝納頌經典拿鐵／貝納頌經典榛果風味拿鐵／貝納頌經典黑咖啡，同品項10入特價222元

◾ LCA活菌原味發酵乳／LCA活菌清爽發酵乳，同品項6入特價111元

◾ 農搾檸檬飲/農搾金桔檸檬飲/農搾檸檬青茶，同品項6入特價111元

🟡7-ELEVEN

📍APP行動隨時取｜即起至11月21日

◾新品「厚乳拿鐵」嚐鮮優惠推出買2送2，每日限量8000組，每日每會員限購2組。（原價65元、特價33元）


7-11思樂冰變夢幻粉紅！「葡萄泡泡」新口味登場　限時第2杯半價

迎聖誕節！全家咖啡加9元送「聖誕杯塞」　限3天「濃美式買1送1」

天冷下探10°C！7-11厚乳拿鐵「買2送2」可寄杯　熱卡布奇諾33元

雙11領包裹注意！全家「19元美式」爽喝7天　 7-11抽71元購物金

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