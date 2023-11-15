亞冠賽／中華隊預計下午練球！總教練陳金鋒督軍 適應東京巨蛋
2023年亞冠賽中華隊今（15）日下午3時50分將在東京巨蛋展開最終調整，由總教練陳金鋒領軍，中華隊16日首戰對手就是地主日本隊，將會全力以赴，但首先，中華隊要適應東京巨蛋的規則、球場與環境。中華隊16日首戰預計由統一獅隊「金孫」古林睿煬先發，出戰日本隊先發投手赤星優志，古林最快球速可以飆到156公里以上，赤星則是最快152公里好手，球路有卡特球、四縫線速球、滑球、曲球、指叉球，本季在東京讀賣巨人隊出賽12場，12場都是先發，5勝5敗，防禦率3.39。
記者吳政紘/綜合報導
中華隊下塌在東京巨蛋旁邊的東京巨蛋飯店，球迷若是到飯店附近用餐，有機會不小心遇到選手，但索取簽名球，要看選手意願，被婉拒也是常遇到的事。
中華隊要進行打擊、守備、雙眼適應燈光、草皮球滾動狀況，以及彈跳高度，投手丘位置等，還有東京巨蛋有特別規則，需要球員注意。
東京巨蛋有所謂的「特別規則」，只要球打到球僮或是相關器具，比賽進行中，但是若打到天花板，要看是否在界內區域，若在界內區域掉下來，將會是比賽進行中，若野手在球掉下來前接殺也算出局。
不過若球直接飛到天花板夾層中，又在界內，算是二壘安打，反之若打到天花板，掉落地點在界外，就是界外球，若是打到攝影席、Exciting Seat就是死球。
赤星是巨人隊極力培養新秀，去年出賽31場，但之後慢慢專心擔任先發，今年也都是以先發出賽，他是巨人隊2021年選秀第三指名，簽約金6000萬日幣，1000萬年薪簽約，今年年薪推估為2200萬。