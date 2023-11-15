美CPI報告注強心針！通膨、公債殖利率皆降　道瓊飆升489點

我是廣告 請繼續往下閱讀
芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比（Austan Goolsbee）則表示，今年的通膨以幾乎創紀錄的速度下降，今年可能是戰時以外，降溫最快的1年，供應改善、生產力提高，種種因素推動了價格的下降，同時就業也充分。
古爾斯比並指出，儘管對抗通膨還有一段不短的路要走，但持續都有進展，由於供應衝擊的緩解，美國可以在通膨率低的情況下，實現經濟強勁成長。他也認為，通膨進一步降溫的關鍵將是房屋市場。
在美國公債殖利率方面，10月份的10年期公債殖利率一度躍升至5%以上，令投資人感到震驚，但在通膨報告顯示疲軟後，該殖利率跌至4.5%以下。
14日收盤，美股道瓊指數上漲489.83點，或1.43%，收34827.7點；那斯達克指數上漲326.64點，或2.37%，收14094.38點；標普500指數上漲84.15點，或1.91%，收4495.7點；費城半導體指數上漲128.83點，或3.62%，收3685.57點。
不過，仍有財務專家示警，現在還不是鬆懈的時候，如美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）就表示，聯準會固然在對抗通膨方面取得實質進展，但通膨尚未平穩下滑至2%的目標，擔心聯邦公開市場委員會（FOMC）有必要採取更多緊縮行動，以繼續遏制需求和通膨。有分析認為，聯準會在對抗通膨一事上，面臨「矯枉過正、行動力度不足」2種風險，後續究竟如何還需觀察。