習近平專機抵美！拜習會能否斬獲　CNN：拜登仍有障礙難以克服

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與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）不同，習近平的遠大目標，是讓中國恢復歷史上曾有的輝煌，隨著中國在區域和全球舞台崛起，習近平希望其專制政體能獲得國際合法性，並挑戰美國的主導地位；在他10多年前掌權後不久，就已秘密下令，抵制他所說的「西方」價值觀，包括民主、人權和新聞自由。
在俄烏戰爭、以巴衝突（以哈衝突），美中的立場可以說是對立的，儘管中國偶爾會試圖保持中立，但它確實與俄羅斯結盟，並拒絕譴責哈馬斯於10月7日突襲以色列，還與伊朗保持牢固的關係，後者正在幫助俄羅斯加強武裝，還是哈馬斯的重要支持者。
有鑑於此，北京不排除以此為籌碼，必要時利用對前述國家或組織的影響力，來展示中國的外交力量，並將自己描繪成「和平締造者」，目前看來，除非衝突擴大、有迫在眉睫的重大風險，否則習近平微笑的背後，很可能是因為看到美國在戰爭中支持某一方而感到某種滿足。
不過，這並不代表15日的拜習會就毫無意義或不會有任何成果，美中因為裴洛西訪台而切斷的軍事聯繫管道，很可能藉此恢復，而且2國在一些共同領域上都有興趣，比如遏制全球暖化、阻止芬太尼等物品從中國流向美國，以及全球經濟。
分析認為，作為世界2大經濟體，拜登和習近平都不希望看到全球經濟衰退，所以拜登政府強調，並不尋求2國經濟完全「脫鉤」，即使它已發現過度依賴中國的危險。而對習近平來說，經過數十年的高速擴張後，中國經濟正處於急劇放緩，雖然習近平似乎會為了政治和意識形態而犧牲經濟成長，但他對成長需求的淡化程度仍然有限，儘管習已牢牢掌握了權力，但完全忽視經濟對中國領導人來說，風險依然不小。
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