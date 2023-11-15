習近平、拜登皆抵達舊金山！美媒：2人將在費羅麗莊園會面
中國國家主席習近平，遠赴美國舊金山出席亞太經合組織（APEC）領導人峰會，並將與美國總統拜登會晤，其專機已於台灣時間15日清晨抵達舊金山，由美國財政部長葉倫（Janet Yellen）、加州州長紐森（Gavin Newsom）等人接機。有當地媒體報導，2人將在歷史悠久的費羅麗莊園（Filoli Estate）會晤，預計將長達4小時。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
該消息首先由《美國之音》獨家披露，費羅麗莊園位於舊金山以南約25英里（40公里）的伍德賽德（Woodside），歷史悠久、古色古香，占地265公頃，最初是1917年由加州富商伯恩二世 （William Bowers Bourn II）建造的私人住宅，1975年開始作為非營利組織向公眾開放。
據悉，拜習2人在這的行程包括午餐會、莊園散步，以及只有國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林（Antony Blinken）肯參加的小範圍會談，至於其他高層官員則將針對不同的特殊議題參與。
報導指出，中國向美國提出要求，希望「拜習會」能夠在APEC峰會以外另選場地，並希望對話時間能比去年11月在印尼峇里島會晤的時間（約3小時）還要長。習近平預計當地時間週三稍晚出席2場招待會並發表演說。
《舊金山時報》則報導稱，可能是因APEC峰會、拜習會等國際大事接連在當地舉行，費羅麗莊園於13日至15日期間關閉，暫停對外開放。