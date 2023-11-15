跨世代／賴清德挺產業AI化　提3對策解決年輕人租屋買房

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賴清德也說，他會同時推動區域均衡，支持在地產業、推動地方創生，支持社會企業，讓台灣處處可以安居、人人可以就業，建立優化的新創環境，讓年輕人可以在創業上追求夢想，不僅要有獨角獸，更希望有百萬雄兵新創事業，產業自然就可以升級轉型。
他強調過程中會特別重視包容心的發展，經濟的果實要為人民的共享，所以重視《基本工資法》，希望透過產業升級與經濟轉型，把產業附加價值提高了、布局全球，那麼就業機會多了，薪資也會提高與成長，他也會縮短產學落差並提出專案計畫投資青年就業，提高青年勞動力的附加價值、提高就業機會。
賴清德表示，大家都是國家的主人，不分族群、性別、區域或社經地位，總統蔡英文推0到6歲國家養，他自己則會推2.0，同時長照部分推3.0。他強調年輕人是國家的未來，針對年輕人居住問題有三個對策，第一會推動囤房稅2.0，用全國總歸戶利用房屋稅的級距來落實2.0避免炒作、讓房價正常。
第二幫助年輕人購屋，賴說，目前政府幫助房價800萬內，利息補貼半碼，未來將增加到1000萬元，補貼也會多增加一碼。第三社會住宅部分，目前是20萬社會住宅，包含新建也包含包租代管，明年520以前會有12萬戶的社會住宅，未來8年多規劃增加至13萬戶，加總25萬戶，包租代管蔡8萬戶，他會另外增加17萬戶，加總25萬戶。同時也有房租補貼，現在有25、26萬戶，他將多增加25萬戶，共50萬，也就是說照顧100萬戶買房租房的年輕人居住問題。針對房東也有稅賦減免與補貼，創造雙贏。
賴清德表示，現在正是關乎台灣前途、後代子孫幸福、民主可否延續、印太和平穩定的重大選舉，民進黨會結合台灣的民主力量，才能完成使命。因此立法委員提名，發揮民主大聯盟的精神，找出跨黨派、跨世代、跨領域的人才來共同承擔台灣的未來，像是台北市大安區立委參選人苗博雅、新北是中和區立委提名人吳崢、新店區立委提名人曾柏瑜，也有本黨的北市立委提名人謝佩芬、吳沛憶與許淑華等。至於不分區這幾天也會公布，希望做到公開透明、大眾都可以檢驗。
面對極權主義的挑戰，賴清德表示台灣位於第一島鏈關鍵位置，大家必須要團結，推動建立國家利益高於政黨利益的文化，用民主力量來團結社會，也唯有這樣才能面對威脅，極權主義才不會輕舉妄動。台灣跟民主陣營肩並肩站在一起，這幾年來國際社會也看到並肯定台灣，大家一起壯大台灣，讓台海穩定、印太和平，讓經濟產業持續壯大，使民眾安居樂業。
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