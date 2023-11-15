美通膨降溫！美元指數暴跌 新台幣早盤強升逾2角衝32.108元
美國公布10月消費者物價指數（CPI）年增3.2%，扣除食品和能源成本的核心CPI年增4.0％，表現均優於市場預期，讓美國12月升息機率進一步降低，美元指數跳水大跌，下探104.15，亞洲主要貨幣兌美元大幅彈升，日圓升破151兌1美元，新台幣兌美元今（15）日早盤也強升逾2角，一度衝上32.108元。
記者顏真真／台北報導
美國勞工部公布10月CPI年增3.2％，增幅低於市場預期的3.3％，與9月的年增率3.7％相比更是明顯有所滑落，而10月扣除食品和能源成本的核心CPI年增4.0％，與上月4.1％將比降低了0.1％，為近兩年新低，顯示通貨膨脹持續降溫。由於CPI表現優於市場預期，即便仍高於美國聯準會希望達到的2％目標，卻已讓投資者大為振奮，市場普遍相信隨著通膨降溫，聯準會不太可能再繼續升息。
在美國通膨降溫，美國升息可望終結預期加深，甚至明年還可能降息，美股大漲，美元指數暴跌失守105，一度下探104.15，美債殖利率走跌，亞洲主要貨幣兌美元大幅升值，日圓升破151兌1美元，一度上探150.27價位，韓元今日早盤也升至1302.35兌1美元，離岸人民幣兌美元亦一度升至7.2506，目前在7.2596附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也大幅升值，以32.25元、升值8分開出，在美元指數暴跌及台股大漲激勵下，新台幣進一步升破32.2元，一度上探32.108元，強升2.22角，目前在32.125元震盪整理。