義大世界跨年煙火！「999秒黃金瀑布」搶先看 星光趴雙人500元
離跨年剩不到兩個月，義大世界12月31日將舉辦「紫耀義大 義享歡樂」跨年煙火秀，預計於2024年1月1日凌晨0點施放999秒大型藝術煙火，並公布煙火模擬動畫，將以「巨型飛字煙火」震撼開場，於夜空開啟魔幻時刻，煙火展演融入「幻象變色煙火」、「展翅煙火」、「黃金瀑布」等。12月31日還有義大遊樂世界跨年星光趴，煙火景第一排的飯店星光宵夜場等。而全台最美光雕秀《LIGHT UP南村有光》，也將再度點亮夜空，冬日最新力作即日起震撼登場。
記者葉盛耀/綜合報導
義大世界跨年煙火秀邁入第15年，每年吸引數萬人共襄盛舉。義大世界表示：「今年煙火同樣於義大世界大草坪施放，999秒分為四大篇章，強調『魔幻、浪漫、希望、感動』，期望耀眼煙花帶給大家歡樂，充滿能量迎接嶄新的一年。」煙火融入各種主題式設計，開場就以單發煙火搭配高規格精密設計，打造超廣角「巨型飛字煙火」，還有獨家的「展翅煙火」、「幻象變色煙火」。
義大世界跨年煙火年年創新，999秒展演精緻且夢幻，此次更特別打造「黃金瀑布」，煙火從天傾瀉而下，金碧輝煌、耀眼奪目；或是「空中芭蕾」，躍動的煙花彷彿芭蕾仙子於夜空中翩翩起舞，華麗走位，唯美浪漫。還有「大型跑動式煙火」、「閃類煙火」、「造型煙火」等。
跨年適逢三天連假，義大世界推出各類行程。義大遊樂世界12月31日跨年限定星光趴，下午16:30後入場，雙人只要500元，沉浸夜間樂園獨有魅力。義大皇家酒店與義大天悅飯店的跨年住房專案，入住12月30日與12月31日兩晚，含兩日早餐及跨年夜特製晚餐，皇家酒店雙人價22,000元起，天悅飯店雙人價19,000元起，目前預定已逾九成。
另外，全台最美光雕秀《LIGHT UP南村有光》將再度點亮夜空，冬日最新力作即日起震撼登場，以點線面的元素編寫了四四南村的視覺史詩，重新組合解構眷村老牆建物，帶來絕無僅有的視聽盛宴。
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