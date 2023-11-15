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跨世代／若當選總統不迴避各界監督　賴清德：立院邀請就會去報告

▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，並表示若當選總統，立法院有邀請就會去國情報告。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，並表示若當選總統，立法院有邀請就會去國情報告。（圖／NOWnews攝影中心）

記者顏真真／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，現場有學生提問，現任總統蔡英文已700多天沒開記者會，也很少接受媒體聯訪，發生重大事件還可請行政院或部會首長出面說明，現行體制下總統很難受到監督，形成有權無責的情形。對此，賴清德表示，若當選總統，並接到立法院邀請進行國情咨文報告，「我一定會依《憲法》及《立法院職權行使法》，欣然到立法院去履行總統應有的責任」。

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《NOWnews今日新聞》長期關心青年，今（15）日舉辦年度盛事：2024總統大選青年論壇，上午邀請民進黨總統參選人賴清德與學生面對面，暢談青年政策，暢談領域包含兩岸、低薪、居住正義、能源政策，希望未來的總統，能親自告訴大家，對於台灣未來的想法。

現場有學生提問，目前《憲法》規定總統可直接任命行政院長，不用立院同意，而且總統也不需接受立法院質詢，總統蔡英文已700多天沒開記者會，甚至也很少接受媒體聯訪，即便媒體提問，總統往往也是快速走過，現行體制下總統可以不接受第四權監督，發生重大事件，也可請政院或部會首長出來說明就可解決，總統似乎難有被監督的機會，也形成有權無責的情形。

學生認為，這樣雖然這樣可以保護總統形象，但當社會有重大事件發生，也難有真相及以正視聽。由於賴清德也可能當選總統，因此，學生希望賴清德當場承諾當選後會增加聯訪次數，有重大事件發生時，也願意親自出面說明。

對此，賴清德首先說明，不論前總統李登輝、馬英九、陳水扁，還是現任總統蔡英文，均有受到監督，受到《憲法》、法律還有人民民主力量的監督，其實都有，媒體也可以監督總統，包括學生所提總統多少天沒出來開記者會，這也是監督的一環，這就是民主機制。

至於若當選總統，他會不會到立法院接受質詢？賴清德說，現在《憲法》就有規定，依據《憲法增修修文》第4條第2款立法院集會得邀請總統做國情咨文。他表示，發動機關是立法院，不是總統要去就可以去，憲法規定是要立法院邀請，「如果我接到立法院邀請，我會前往」。

賴清德說，《立法院職權行使法》也有規定，總統國情咨文報告之後，立委可以發表意見，如果立委聽不清楚的地方，總統也可以再補充，這程序都有，「未來我一定會依《憲法》及《立法院職權行使法》，欣然到立法院去履行總統應有的責任」。

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