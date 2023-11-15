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跨世代／學生直問88槍案！賴清德細數台南作為　喊戰柯、侯比政績

▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，現場學生提問台南88槍擊案、赴立院國情報告、2050淨零碳排等議題。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，現場學生提問台南88槍擊案、赴立院國情報告、2050淨零碳排等議題。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林志怡／台北報導

2024總統大選越演越烈，民進黨總統參選人賴清德今（15）日上午出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，遭學生犀利詢問88槍槍擊案黑金爭議，對此賴清德細數過去擔任台南市長期間的廉政政績、切割現任台南市長黃偉哲，並邀請同學比較同樣參選總統的台北市前市長柯文哲、新北市長侯友宜任內，誰的任內清廉度最高。

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2022年11月的台南學甲區發生88槍槍擊案，雖槍手孔祥志聲稱獨自1人犯案，但學甲區慈濟宮董事長、國民黨在台南重要樁腳王文宗遭懷疑是幕後藏鏡人，讓國民黨陷入黑金爭議，而民進黨也因為民進黨前中執委郭再欽涉及傾倒爐渣、光電利益、議長賄選案等黑金事件，備受各界質疑。

對此賴清德今日上午出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，首位提問學生表示，他自己就是台南人，而對他來說，賴清德當選總統，也意味著民進黨繼續執政，而當時賴評論88槍槍擊案、說這起事件是國民黨樁腳發起的說法，其實令他感到不開心。

提問學生認為，這個議題的核心應該是「郭再欽想要獨吞光電利益」、此類大型公共案件夾帶「私相授受」的黑金問題，才導致一系列衝突，所以應該討論的是「如何杜絕此類私相授受」，何況政府在光電利益議題面前，還需要繼續與地方打交道，希望了解賴清德對於此類問題的看法。

該位學生提問後，獲得全場鼓掌認同，而賴清德則表示，在他擔任台南市長的那7年，這些衝突事件通通都沒有發生過，至於該位學生追問後來同黨台南市長黃偉哲、立委郭國文補選等問題又該如何解釋？賴清德笑說，「看看黃偉哲在民進黨內是哪個團體，你就知道了」，引起全場驚呼。

賴清德說，這個問題涉及民進黨的黨內生態，不該與前述的光電、廉政問題混為一談，也建議同學可以去了解一下，但就過去他在台南的執政經驗，當時也有推動太陽能光電等眾多重大建設，當時「從來沒有這些情況」，而黃偉哲的情況也與他當時不同，「我那時議會過半，黃偉哲並沒有。」

此外，賴清德說，現在很多人會用88槍指責台南、稱台南是黑金聚集地，但這樣的評論對台南市民非常不公平，台南應該是一個民主聖地，而當初策劃的人、開槍的人都被抓到了、也知道是誰了，「就是國民黨的人士，這很清楚。」

至於學生所提「私相授受」等問題怎麼解決，賴清德細數在台南市的清廉勤政政績，如大型工程指派秘書長等要職監軍、與公務採買各科人員定期對話、實行履順（履約順利）專案等，並公開聲明，台南市不允許外力影響，但凡有人要卡油、違法，都可以檢舉到地檢署或政風單位。

賴清德說，他在擔任台南市首長時，與地檢署合作、落實廉政教育，也在台南市看到效果，並強調未來當選總統，也會擴大實施，他也表示，「同學們可以去了解，我當市長、柯文哲當市長、侯友宜當市長，哪個市長任內的清廉度最好。」

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