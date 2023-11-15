MLB／金鶯主帥Hyde率隊奪百勝、美東登頂 榮獲美聯最佳總教練
美國職棒大聯盟今（15）日公布年度總教練人選，美聯方面由巴爾的摩金鶯隊主帥Brandon Hyde獲選，他幫助球隊打下一個百勝賽季；國聯則是由邁阿密馬林魚Skip Schumaker取得，馬林魚在他的率領下以外卡身分重回季後賽。
記者黃建霖/綜合報導
Hyde在美國聯盟的30張第一名選票中獲得了27張，而Schumaker獲獎歷程則艱辛許多，在美國棒球作家協會的票選中，他於競爭激烈的國聯賽場上只獲得了8張第一名選票。前者擊敗了美聯決賽入圍者德州遊騎兵隊總教練Bruce Bochy和坦帕灣光芒隊總教練Kevin Cash，而Schumaker則力壓密爾沃基釀酒人隊總教練Craig Counsell和亞特蘭大勇士隊總教練Brian Snitker。
在2021年吞下難堪的110敗賽季後，Hyde本季帶領金鶯隊自2016年以來首次進入季後賽，並且贏得101場比賽，登上美聯東區冠軍寶座。也讓他成為繼1989年Frank Robinson、1997年Davey Johnson以及2014年Buck Showalter之後，隊史第4位獲此榮譽的主帥。
而Schumaker則是在自己於馬林魚的第一個賽季中，就率俱樂部自2003年以來首次在非縮水賽季中打入季後賽，獲得了一份國聯外卡席位。球隊在1分差的比賽取得33勝14敗的傲人戰績。
Schumaker是馬林魚隊史第4位獲此殊榮的主帥，也是馬林魚隊歷史上第四位獲得該獎項的船長，加入了Jack McKeon（2003年） 、Joe Girardi（2006年）和Don Mattingly（2020年）的行列。