跨世代／民團憂LGBT族群校園處境 賴清德主張深化性平教育
《NOWnews今日新聞》今（15）日舉行《2024總統大選青年論壇》，上午邀請民進黨總統參選人賴清德出席與青年面對面。面對民團提問如何改善LGBTI+（多元性別）學生在校園的處境，賴清德表示，台灣社會在同婚議題上走了十多年，的確還有許多問題需要改善，最重要的就是持續深化性平教育，問題自然迎刃而解。
記者甘庭嘉／台北報導
台灣同志諮詢熱線提問，LGBTI+學生嚴重缺乏來自學校政策、學校主管與教職員、學生社團的支持，影響其心理健康，其中跨性別學生的處境更為艱辛，未來賴清德當選後將如何推動改善LGBTI+學生的校園處境？具體政見與規劃期程？
賴清德表示，他認為相愛的人有權利生活在一起。他提到，過往擔任台南市長的時候，也曾在台南議會上勸反對同性婚姻的議員去接受同婚，後來在台灣社會共同努力下通過婚姻平權，台灣成為亞洲第一個通過同婚的國家。
至於如何推動改善LGBTI+學生的校園處境，賴清德認為要解決這個問題，最重要的是要持續強化性平教育，台灣社會走到婚姻平權這一條路，走了數十年，社會上也還有很多地方要調整，這需要時間，歸根究柢，最重要的是要持續深化性平教育，問題自然能迎刃而解。