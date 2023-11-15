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7-11「統一布丁霜淇淋」驚喜開賣！全台販售門市一覽　眾嗨喊吃爆

▲7-11突襲開賣霜淇淋新口味「統一布丁霜淇淋」，販售日期將於今（15）起一路到12月12日為止。（圖／取自網路）
▲7-11突襲開賣霜淇淋新口味「統一布丁霜淇淋」，販售日期將於今（15）起一路到12月12日為止。（圖／取自網路）

記者鍾怡婷/綜合報導

7-11霜淇淋新口味來了，在上一檔期應景萬聖節的限定口味，「岩鹽牛奶糖風味」邁入尾聲後，傳出於今（15）日驚喜開賣「統一布丁口味霜淇淋」，消息曝光後引起粉絲關注，想要搶先嚐鮮的民眾，也別忘出發前一鍵查詢全台有販售霜淇淋的門市，以免撲空。

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臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」分享，7-11突襲開賣霜淇淋新口味「統一布丁霜淇淋」，販售日期將於今（15）起一路到12月12日為止，消息引發網友熱烈討論，也有不少布丁粉絲立刻嗨喊要吃爆！

統一布丁霜淇淋新口味目前已陸續開賣，想要嚐鮮的民眾可先在「官方電子地圖」查詢有販售霜淇淋的門市，避免白跑一趟，並且若是幸運碰上原料還沒完售的門市，還有機會搶最後一波品嚐萬聖節限定口味「岩鹽牛奶糖風味」。

▲7-11霜淇淋買1送1首推「岩鹽牛奶糖霜淇淋」。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲若是幸運碰上原料還沒完售的門市，還有機會搶最後一波品嚐萬聖節口味「岩鹽牛奶糖風味」（圖／記者鍾怡婷攝）
同時，全家秋冬看好溫暖商機，推出首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」，加入「桂冠花生鑽石小湯圓」，透明Q彈外皮包裹花生內餡，口感層次豐富、吃得到堅果香氣；另再添加以台灣在地優質花生與砂糖熬煮而成的蜜花生，融合濃郁豆奶，滑順綿密，最後加入熱牛奶提升奶香風味，是今年秋冬絕不可錯過的入料熱甜湯，今起至11月28日前，會員嚐鮮價59元（原價65元）。

▲全家更搶攻熱飲商機，秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」。（圖／全家提供）
▲全家更搶攻熱飲商機，秋冬首發熱甜湯「花生圓圓醇奶」。（圖／全家提供）

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