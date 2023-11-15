明鋒面通過北台灣有雨！「首波冷氣團」週五接力 低溫暴跌剩10度
今（15）日至明（16）日上半天，東北季風減弱，各地氣溫有略為回升，不過氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮提醒，明日中午前後有鋒面快速抵達，屆時台中以北地區將有較明顯雨勢，鋒面過後冷空氣接著南下，週五晚上至週六清晨（11月17日至11月18日），受冷氣團影響，部分地區將出現攝氏10度的最低溫，民眾務必注意保暖。
記者張志浩／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日至明日上半天東北季風減弱，但北海岸、東半部仍有局部短暫雨，氣溫略回升，北台灣仍偏涼，中南部多雲時晴，白天舒適微熱、早晚較涼。各地區氣溫分佈上，北部攝氏17至24度、中部攝氏17至30度、南部攝氏17至31度、東部攝氏17至29度。
中央氣象署說明，明日鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫又逐漸下降，且中部以北及東北部都有短暫雨，東部、東南部地區及中部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲；明天下午起，基隆北海岸、宜蘭、苗栗以南沿海空曠地區、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼將有8至9級強陣風。
吳德榮指出，週五清晨較冷，白天陽光下舒適，各地皆在攝氏20度以上，入夜「輻射冷卻」加成會快速轉冷，週五晚上至週六清晨，冷空氣直接挑戰「大陸冷氣團」定義（台北觀測站≦14度），部分沿海及平地的最低氣溫將降至攝氏10度左右。
週六白天陽光下舒適，入夜至下週日（11月19日）清晨仍寒冷，再度觸及「大陸冷氣團」定義，部分平地的最低氣溫仍在攝氏10度左右。下週日白天起至下週二（11月21日），乾冷的大陸氣團逐漸「變性」，氣溫逐日回升，白天「北舒適、南微熱」，早晚仍偏涼微冷。