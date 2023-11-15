翁滋蔓3年前曾和闊少路邊互摸 被拍「車內交流1小時」回應了！
37歲女星翁滋蔓日前出席記者會才說有人追、想生3個，今（15）日就被爆出和闊少約會，2人吃完晚餐，從餐廳轉戰車上談心半小時。該男子被指和3年前翁滋蔓被拍到當街摸胸、吻上大腿的闊少是同一位，似乎穩定交往中。
記者黃盈容/綜合報導
據《CTWANT》報導，翁滋蔓上月23日深夜，被直擊穿著黑色緊身深V洋裝，和闊少一前一後步出餐廳；對比3年前被拍到當街摸胸、吻上大腿的模樣，闊少看起來發福不少。2人互動也低調許多，上回被拍又是擁抱又是親臉，男方甚至還親上她大腿，這次只是邊散步邊聊天走去取車，或許記取之前教訓，2人始終保持一些距離。
2人在車內待了將近半小時，男子才開車送翁滋蔓回家，只是到了家門口，又在車內待了半小時，男子才下車幫翁滋蔓開門，送她回家，男子未進屋過夜，獨自開車回家。
翁滋蔓日前出席公視活動，認了有追求者跟相處對象，還說：「我是要很確認這個人可以結婚，我才會跟他交往。」愛小孩的她透露預計要生3個，但卻拒答單身多少年，果真是有蹊蹺。
對於翁滋蔓是否穩交男子？2人好事近了嗎？翁滋蔓經紀公司回應《NOWnews今日新聞》表示：「他們是好朋友，藝人正常社交、朋友之間聚餐很正常，公司不會特別過問，謝謝大家關心！」