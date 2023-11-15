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加薩最大「西法醫院」成墳場！埋近200人　豪雨加重災民苦難

▲加薩走廊最大醫院西法醫院，眾多病故患者被迫集體埋葬。 （圖／美聯社／達志影像）
▲加薩走廊最大醫院西法醫院，眾多病故患者被迫集體埋葬。 （圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社加薩走廊14日綜合外電報導）加薩走廊最大醫院西法醫院今天表示，院方被迫將眾多病故患者集體埋葬，目前為止埋了近200具遺體。與此同時，加薩南部災民屋漏偏逢連夜雨，豪雨淋溼帳篷，家當都泡水。

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法新社報導，以色列部隊在西法醫院（Al-Shifa Hospital）門口外集結。以色列指稱醫院下方碉堡是巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）指揮據點，但哈瑪斯否認。

西法醫院的醫師表示，患者和避難的民眾受困在院區內，身處環境惡劣。

院長薩爾米亞（Mohammad Abu Salmiya）表示，「院區內屍橫遍野，太平間也斷電」，並說到目前為止埋了179具遺體。

他說：「我們被迫將他們集體埋葬。」他還說，醫院發電機燃料耗盡後，已有7名嬰兒和29名加護病房患者死亡。

目擊者表示，這座位於加薩市（Gaza City）的醫院瀰漫屍體腐爛的惡臭，轟炸和槍聲在附近區域此起彼落。

聯合國估計，至少有2300人在醫院內，包括患者、醫護和流離失所的平民。他們可能因為外頭激烈戰鬥，無法撤離醫院，且醫院物資幾乎耗盡。

根據路透社消息，哈瑪斯否認麾下戰士在現場，並表示650名患者和5000到7000名平民被困在院區內，持續受到狙擊手和無人機攻擊。

以色列今天宣布提供採用可攜式電池的新生兒保溫箱，以便移動嬰兒。但加薩衛生部發言人奇德拉（Ashraf al-Qidra）表示，到目前為止尚未安排這類疏散行動。

他說：「占領者仍在包圍醫院，他們不時朝院區開槍。」

以色列否認醫院遭到圍困，並表示以軍為醫院內人員提供撤離路線。醫院內的醫護人員和官員否認此事，並表示那些試圖離開的人遭受攻擊。路透社無法證實這個情況。

法新社提到，加薩其他醫院的情況也很嚴峻。聯合國表示，由於缺乏發電機燃料、損壞和戰火延燒，36所醫院中有22所無法運作。

駐巴勒斯坦自治區的世界衛生組織（WHO）人員說：「目前仍開放的14所醫院幾乎沒有足夠的物資來維持關鍵和救命手術及提供住院護理，包括重症照護。」

不過加薩走廊（Gaza Strip）人道危機還涵蓋數十萬名在以色列呼籲下逃往南部的災民，以遠離最熾戰火。

加薩南部流離失所的巴勒斯坦人今天醒來時發現另一場災難：雨水浸溼了他們微薄的家當，他們的避難處面臨水媒傳染病威脅。

加薩走廊南部拉法（Rafah）一名災民說：「我們全溼透了，所有的衣服都溼了，床墊、毯子也溼答答，就連狗也不能這樣生活。」

此外，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）政府面臨很大壓力，必須設法讓哈瑪斯釋放人質。

卡達幕後斡旋的談判似乎有所進展，家屬要求尼坦雅胡政府「今晚」就簽署協議，以使哈瑪斯釋放人質。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1121115

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