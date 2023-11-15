名家論壇》吳崑玉／仗義半為屠狗輩　負心多是讀書人

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說政治風暴，還算是客氣了。1917年，前線俄軍說潰敗，將矛頭指向沙皇宮廷的腐敗，大批撤下來的部隊參加了二月革命，沙皇被迫退位。1918年11月11日德國投降，結束了第一次世界大戰，但在前線奮戰的德軍，許多人覺得自己並沒有打輸，而是被後方政客們所出賣，於是形成威瑪共和時期諸多叛亂行動的溫床，最終造就了希特勒。當一支部隊覺得自己被政客出賣或背叛時，戰敗的散兵游勇是會在後方重新集結，殺進皇宮，砍光那些出賣他們的人的。但國民黨的群眾有沒有這種覺悟和行動力?著實是很令人懷疑的。
最該醒過來的是侯友宜、金溥聰、朱立倫。五月以來，這幾位仁兄想討好中間選民，死抱天龍藍那種驕傲潔癖，把地方派系視為「牛鬼蛇神」，把大批基層驅趕到柯P與郭董那邊去。後來基於現實選舉需要，又不得不去賠笑臉妥協，卻喚不回地方基層的熱情，選情五個月都毫無起色。直到韓國瑜回來召喚韓粉挺侯，柯P又嘴秋激怒藍營基層，侯的選情才稍有起色。但就在戰鬥意志正在升溫之時，馬英九卻呼應了柯P的全民調，賞了藍營組織系統一個大巴掌。馬的主張其實就等於「疑侯論」，呼應了柯P那句酸侯友宜「你自己選也選不上」。接著，超級馬友友陳長文、邱復生等人更進一步，乾脆丟出「棄侯論」，陳揚言侯若不接受全民調便要「棄侯保柯」，邱則叫侯乾脆回去當新北市長。整個操作基調，就是「揚柯貶侯」，「棄侯保柯」，如果這不叫作背叛，什麼叫作背叛?
此時，力挺侯戰到底的，反而是王金平、李乾龍這些地方派系出身人物，和黃敬平、葉元之這些從議員轉戰立委的非天龍國小雞。侯朱金三人，有沒有些感慨，幾個月前你們心底最看不起的人物，現在卻是最有黨格，真正願意「挺著胸膛倒下去」的人們。有沒有一點覺悟，「仗義半為屠狗輩，負心多是讀書人」?賣掉你們的，是你們的前大哥、前老闆、前任大檔頭，還有那些「年高德少」的高級文人們，戰到現在還在力戰不倒的，反而是那些名聲不太好，或默默無聞的基層們。你們不該向他們道個歉嗎?
如果我是侯爺，明天上午他們會他們的，下午我就會提出副手人選，晚上找各派系頭頭與縣市長、立委候選人聚會，表達對過去不當言詞的歉意，以及戰鬥到底的決心，發佈王金平擔任競選總部主委。週末辦造勢大會，主題就是「戰鬥到底」，號召願意戰鬥到底的藍軍通通站出來。週一就去登記。週三開中常會，提案開除上述那幾個叛徒的黨籍，至少予以停權。下個週末開臨時全代會，投票確認開除案，並宣示總統選舉正式開戰。競選總部門口，或造勢大會會場台前，放一排叛徒們的跪姿雕像，讓支持者們盡情發洩。不過，這只是我個人的夢境，要侯朱做出如此艱難的決定，實在有點難為他們了。
在選舉中，政黨就像是個軍隊，而軍隊作戰需要士氣。人們的情緒如同皮球，吹很大時跟泡沫一樣鬆垮易破，壓到底時反而會逼出巨大的彈力。這種彈力需要優秀的將領才能操作，而且通常得身先士卒。當四萬馬其頓軍在高加米拉面對波斯號稱百萬大軍時，人人心中都充滿著恐懼，亞歷山大睡醒洗把臉，跳上馬去，領著夥友騎兵直取大流士，嚇得大流士慌忙撤退，才導至波斯軍心崩潰，贏得勝利。現在，正是考驗侯友宜，到底能不能像亞歷山大一樣，破釜沉舟成為一代名將?還是只配當亞歷山大的弟弟「亞歷山小」?如是後者，還是儘快回家洗洗睡了的好，不用再浪費大家時間。
本土藍更該認清，對岸喜歡的要的是那種人?你們再怎麼跟對岸拉關係，對岸也沒有把你們看在眼裡。對岸這次介選之深，選擇之偏，手段之狠，也該讓本土藍醒醒了。什麼「戰爭與和平的選擇」?什麼「和平協議」?都是有怪味的空氣而已，他們只看得上、信得過那些有名有號的外省藍，其次是能夠拼命打擊民進黨的消耗品，例如柯P。對岸的政治主調是「鬥爭」，而鬥爭就不能講溫情主義，不能搞「人情留一線，日後好相見」。不符合對岸鬥爭標準的人就會被拋棄，即使選上總統，也不會給你留下一絲尊重。國民黨人現在要打的這場仗，不是決定戰爭或和平，甚至不是能否鬥垮綠營?而是自己的黨格，自己的人格，自己的選擇自由。國民黨人何必害怕有人給你們扣上「歷史罪人」的帽子?何必害怕黨的分裂?把這些黨的叛徒，提前送進歷史，整個黨不就團結了?國民黨又不是沒有清黨過?
最重要的還是那句話，「仗義半為屠狗輩，負心多是讀書人」。以後不要迷信學歷，迷信履歷，迷信財力，迷信私人關係，對比自己階級低的人好一點，多記得鄉野草民挺你的恩情一點，多堅持自己的價值底線與中心思想一點，多記得自己是個台灣人一點，那才是再起與不敗的本錢。
藍白合這場戲已經玩到爛了，讓人噁心了。即使合了，也會有很多人不想去投票了。人們也許老想蹲在一棵大樹下乘涼，但總是吟詠、欣賞、讚美、描繪有氣有節，傲骨挺立的竹子。當不成大樹，也起碼得像個竹子，千萬別變成「牆上蘆葦，頭重腳輕根基淺；山中竹筍，嘴尖皮厚腹中空。」政治很現實，但人格更重要啊!
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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