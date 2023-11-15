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台大95歲生日快樂！啟動百歲校慶規劃　上銀卓永財獲頒名譽博士

▲台灣大學今（15）日舉行創校95年校慶慶祝大會，校長陳文章（圖右）頒授上銀集團總裁卓永財（圖左）名譽博士學位。（圖／台大提供）
▲台灣大學今（15）日舉行創校95年校慶慶祝大會，校長陳文章（圖右）頒授上銀集團總裁卓永財（圖左）名譽博士學位。（圖／台大提供）

記者鄭妤安／台北報導

台灣第一學府國立台灣大學今（15）日舉行創校95年校慶慶祝大會，邀請歷任校長、各地校友及各界貴賓等約千人與會。台大日前啟動迎接2028年百歲校慶的相關規劃，擔任主持人的校長陳文章於致詞時表示，下一個百年榮耀是對應著現在及未來所走的每一步，因此要如何經過百年淬鍊後再創新猷，是台大人應該思考的。 

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他提及諾貝爾物理學獎得主天野浩 （Hiroshi Amano）9月來校擔任首場椰林講座時分享一的句話， 「讀書的意義在於造褔人群」，完全契合台大的重要使命，台大未來仍將本著對教育的使命，創新教學，精進研究，追求卓越，不但要在世界的學術聲望持續攀升，超越自己，更自期在台大的下一個百年達到另一個高峰。

校慶會中頒授名譽博士學位予上銀集團總裁卓永財， 台大指出，卓永財深耕台灣機械產業30餘年，致力精密機械關鍵零組件創新發展，帶領上銀科技成為世界傳動控制產品的領導品牌，對台灣精密機械產業成長貢獻良多，並積極推動產學合作及人才培育，促進台灣整體產業升級，貢獻卓越。  

他於會中致詞時指出，期望台灣機械業能夠不斷精進升級，像德國一樣力爭上游，讓MIT（台灣製造）成為高品級的代名詞，台灣因而能一代比一代好。 

本屆校慶榮獲傑出校友殊榮者共10位，涵蓋類別包括學術類、工商類、社會服務類、綜合類。台大表示，透過傑出校友的典範，突顯台大一向所秉持的教育核心價值與利他精神。傑出校友除於校慶大會公開接受表揚外，也將邀請擔任台大通識教育論壇「我的學思歷程」主講人，與學弟妹分享其專業領域及奮鬥過程。

此外，典禮中頒發「學生社會奉獻特別獎」，為鼓勵學生實踐永續發展目標與社會責任精神，今年增加1名得獎者，共計4名。 在校慶期間，台大各單位另舉辦多元豐富的學生活動、藝文展演及導覽等活動，如臺台校友雙月刊與臺大數位學習中心合辦「迎向台大百年學術傳承講座–台北帝大理農學部論文集發表會」；藝文中心舉辦《形時塑造》史孟航世界擊樂獨奏會；台大校史館及博物館群舉辦「富田望水–台大校總區水文歷史」；訪客中心與校史館安排校慶限定導覽活動等等，歡迎各地校友、校內師生及貴賓蒞臨參加。

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