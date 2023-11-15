這組獨立參選人繳25萬份連署書 僅「2份」合格！中選會曝光原因
中選會昨日公告第16任總統副總統選舉連署結果，這次共10組申請總統、副總統選舉被連署人，最終僅有鴻海創辦人郭台銘、賴佩霞通過連署，值得關注的是，陳美妃及巫超勝這組提出連署人數為25萬5410人，審查結果合格只有2份。對此，李進勇今（15）日表示，據中選會了解，這位被連署人送來連署書很多是用重複影印的方式，「這當然是不合格的，所以合格率非常低」。
記者林怡昕／台北報導
中選會昨天公告，「郭台銘及賴佩霞」提出連署書件103萬6778份，合格連署破90萬人；「藍信祺及周克琦」提出連署書件151份，合於規定之連署人數58人，「符音及謝祖鉉」提出連署書件113份，合於規定之連署人數91人；「鄭自才及黃聖峰提出連署書件608份，合於規定之連署人數473人。
其中，「陳美妃及巫超勝」提出連署書件25萬5410份，實際清點人數為25萬6773人，刪除連署人數為25萬6771人，合於規定之連署人數僅2人，引發關注。
對此，李進勇上午赴立法院內政委員會就「第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉選務、查賄及維安等整備情形」進行專題報告，並備質詢，會前接受媒體聯訪時，被問及為何陳美妃及巫超勝送交25萬份連署晝，合格只有2份？
李進勇表示，據中選會了解，這位被連署人送來連署書很多是用重複影印的方式，這當然是不合格的，所以合格率非常低。