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愷樂神隱3年悽慘失婚！羅志祥重返天王地位　登上雄蛋唱跨年

▲2020年的分手事件後，重創羅志祥（左圖）、愷樂，但隨著時間過去，羅志祥已積極回歸；愷樂近來則是遭爆已低調離婚。（圖／翻攝羅志祥、愷樂IG）
▲2020年的分手事件後，重創羅志祥（左圖）、愷樂，但隨著時間過去，羅志祥已積極回歸；愷樂近來則是遭爆已低調離婚。（圖／翻攝羅志祥、愷樂IG）

記者吳雨婕／綜合報導

藝人愷樂自從被捲入羅志祥與周揚青的分手事件中後，發文道歉隨即神隱，已經消失在螢光幕前3年，今（15）日一早傳出她在事件爆發後，離開台灣到上海，嫁給了醫生，沒想到近日已低調恢單回台，狀況可以說是非常淒慘。反觀羅志祥（小豬）在當年事件後，已經逐步回到演藝圈，聲勢也漸漸回籠，不僅已經在北高開唱，今年的12月31日還將登上高雄巨蛋舉辦跨年演唱會，成為首位在雄蛋唱跨年的歌手。

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愷樂在當年事件發生後沉寂3年，至今都沒有被任何人目擊到身影，與她交好的藝人李岳、「小蜜桃姐姐」朱安禹也都閉口不談，讓她的動向保密到家，今天傳出愷樂成了醫師娘，已不是首次有這個傳聞，據《鏡週刊》報導，愷樂近期則是卸下了醫師娘身分，恢復單身，低調返台。事實上，愷樂雖然這3年間從未露過面，但是她依舊關注演藝圈，去年五堅情在台北小巨蛋開唱時，《NOWnews今日新聞》記者也直擊愷樂送上花籃、卡片致意。

▲羅志祥、愷樂都送上花籃致意。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.08.06）
▲愷樂去年為五堅情攻蛋，特別送上花籃致意。（圖／記者吳雨婕攝, 2022.08.06）
愷樂近年傳來的狀況似乎都不盡理想，反觀羅志祥在事件後，僅隔1年就登上花蓮的跨年晚會，將近15分鐘不暫停的熱力唱跳，再次以唱跳歌手之姿進入大眾視野，之後更是陸續登上北、高雙蛋開唱，今年7月還一連兩天再度於台北小巨蛋開唱，今年底更將在高雄巨蛋唱跨年。

去年羅志祥簽約華納音樂，受訪時談到與愷樂是否有聯繫，他直言：「有透過公司關心，她現在很好，每個人都會往前看，不用去多提，已經過那麼多年，向前看才是對人生最好的方式。」因為當年事件打擊事業的羅志祥，在今年7月的演唱會上，突然淚崩罕見談起這幾年的心情：「不解釋不代表要被定罪。」除了演唱會外，還參與錄製綜藝節目，他的「胞妹」朱碧石不僅代言香氛，還擔任泰國觀光大使，積極重啟演藝事業版圖。

▲羅志祥在演唱會結束後舉行慶功訪問。（圖／記者鄭孟晃攝）
▲羅志祥重返演藝圈後，積極拓展事業版圖。（圖／記者鄭孟晃攝）

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