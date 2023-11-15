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跨世代現場側寫／學生犀利提問賴清德沒在怕　手插口袋自信給解方

▲民進黨總統參選人賴清德面對學生提問，展現自信態度。（圖／NOWnews攝影中心）
▲民進黨總統參選人賴清德面對學生提問，展現自信態度。（圖／NOWnews攝影中心）

記者林怡昕／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》， 直球面對學生問題，無論是兩岸、性平、租屋補助問題，賴清德都提出相關解方，甚至連台南光電黑金爭議，賴清德還建議提問學生「回去查一下」，更時常手插口袋，自信回應學生提問。

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賴清德今日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》， 首先進行短講，再回應現場抽出的NGO團體提問問題，最後，面對在場學生直球提問。

有學生提問，賴清德評論台南88槍槍擊案，說這起事件是國民黨樁腳發起的說法，其實令他感到不開心，甚至有學生提問，如果賴清德當選總統，是否還會像總統蔡英文一樣，長時間不願意接受媒體聯訪，以及是否到立院國情報告，而賴清德也在學生鼓譟中，一一回應提問。

賴清德不僅強調，在他擔任台南市長的那7年，這些衝突事件通通都沒有發生過，還反問「看看（現任台南市長）黃偉哲在民進黨內是哪個團體，你就知道了」，引起全場驚呼，絲毫不怕回應黑金爭議，甚至還要他「回去查一下」，不僅如此，也回應，如果法律有規定，一定會到立院國情報告。

值得關注的是，賴清德回應學生問題時，展現「一派輕鬆」的態度，且還會手插口袋，回應學生提問，不只給解方，還會給學生建議，其中有學生提問租屋補助問題，賴清德還貼心跟他說，會後會請助理給他租屋補助相關資訊，希望學生「回去跟房東溝通」。

不過，民進黨將於今天公布不分區立委名單，且也傳出駐美代表蕭美琴即將返台，本場論壇賴清德並未安排聯訪，會前面對媒體提問藥師公會理事長黃金舜宣布退出民進黨不分區？如果藍白合，自己做好準備了嗎？蕭美琴是否19日回來？賴清德則未回應，僅快步進場。

▲民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》，現場學生提問台南88槍擊案、赴立院國情報告、2050淨零碳排等議題。（圖／NOWnews攝影中心）
▲現場學生提問台南88槍擊案、赴立院國情報告、2050淨零碳排等議題。（圖／NOWnews攝影中心）

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