最強新北市民飆5K挑戰賽 今晚10女神配速員帶領衝佳績
由新北市政府體育處與民間公司舉辦的「最強市民飆5K－新北市5000公尺挑戰賽」，開辦至今已五年，定期每個月都會舉辦一場，今（15）日晚上6時30分將在板橋第一運動場展開五週年慶特別場，邀請到藝人小豬黃沐妍、運動甜心YouTuber「HiCindy」、世界警消運動會鐵人賽6連霸的美女警官謝伯韶等10名女神配速員，帶領參與的跑者跟上她們的速度，跑出自己的理想成績。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府體育處表示，合作公司提供專業的計時設備，讓參加的跑友能在完賽後取得自己的成績，為其他的路跑賽事做準備，也鼓勵自己維持體能，甚至追求進步的指標；所以五年來不論下雨還是寒流都如期舉行，即使曾面臨疫情停辦，但在疫情結束後復辦，仍舊受到跑友們的熱情參與。
新北市政府體育處指出，這場賽事在上周一開放報名後，不到15分鐘就全部額滿，除了活動完全免費外，現場還有提供專業的晶片計時、號碼布、完賽成績單，賽後並提供三明治與舒跑等補給，各組別還有太陽眼鏡、腿套等抽獎活動，現場還有20位以上專業運動攝影師替參加跑者拍攝跑步美照，完賽後可以到尋寶網下載照片。
新北市政府體育處說明，「最強市民飆5K－新北市5000公尺挑戰賽」，每個月固定在國際標準的板橋第一運動場舉行，安排5組分別起跑，跑友可挑選符合自己實力的組別報名參加，同組中也會安排實力堅強的專業配速跑者，以穩定的配速協助大家完賽；至於平時沒有配速習慣的跑友，跟著配速員調整，也有機會讓自己一起變強，歡迎有興趣的跑友一起參與挑戰。