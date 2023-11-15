跨世代／電信詐欺犯濫壓垮基層檢警 賴清德：預防、治療雙管齊下
民進黨總統參選人賴清德今（15）日出席《NOWnews今日新聞》舉辦的《2024總統大選青年論壇》。民間司改會提問有關電信詐欺犯罪議題，從去年開始爆量，導致「後端」執法單位過勞，不少人才出走，影響辦案品質，有何具體對策。賴清德以他醫療專業為譬喻，認為此題可分為預防跟治療，兩者都需要加強，包括：加強民眾識詐能力、防止金流匯出、同時要修法加重刑責。
記者潘千詩／台北報導
賴清德表示，若就醫學領域來講，就分為預防跟治療，此題的內容表現在治療的時候相當辛苦，所以需要兩者都改善，才有辦法解決。就預防來講，他認為讓社會有防詐意識很重要，不管是在社團、社會或是在學校，要不斷持續教育社會大眾，目前詐騙樣態是什麼，避免詐騙發生。
賴說，另一個是資金匯流的通路一定要斬斷，也就是詐騙的通路，包括：電話、手機、黑莓機等都要有所作為，目前行政院也有採取行動，這是堵詐。第三是阻止詐騙，就是資金沒辦法匯出去，即使民眾上當，可是詐團在匯資金的時候會有所困難，資金阻止上也是一個方式。
賴清德指，再來是治療方面，立法院在行政院送出的法案中，在立法院共同協助下，也通過打詐5法，包括《刑法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《人口販運防制法》、《證券投資信託及顧問法》。
賴清德稱，這5法都是要解決過去所面臨的種種問題，好比《刑法》有針對如果限制人身自由，會加重刑責，將加重到七年以下有期徒刑；或用使用名人做詐騙廣告、投資信託，也科以嚴重刑責；甚至於《人口販賣防治法》規定，如果蒐集護照或是賣護照，企圖人口販賣，都要受到法律制裁。